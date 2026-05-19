Шпирић: Мост у Градишци је одраз политичке уцјене

Члан Колегијума Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић рекао је да урушавање моста у Градишци знак како политичке уцјене утичу на квалитет животе свих грађана у БиХ, јер је тај мост представља кичму спољнотрговинског промета БиХ.
Шпирић је рекао рушење моста симболизује рушење мостова међу људима што је и наратив политичког Сарајева.
"Тако се дешава када политички мазохизам појединца надвлада разум", рекао је Шпирић новинарима.
Он је истакао да је велика штета начињена и до сада, те да је неопходно идентификовати одговорне и привести их правди.
На мосту преко ријеке Саве у Градишци ноћас је дошло до дјелимичног урушавања бетонске конструкције и ограде због чега је у потпуном прекиду прекогранични саобраћај за све категорије возила и пјешаке.
Новоизграђени гранични прелаз и мост, који повезују БиХ са ЕУ /Хрватска/ на најфреквентнијем путном правцу у земљи вриједности 100 милиона евра, спремни су за употребу још од децембра прошле године, али је члан Управног одбора УИО из Федерације БиХ Зијад Крњић више пута спријечио њихово отварање из искључиво политичких разлога.
Крњићева блокада проузроковала је велике економске губитке за Републику Српску и БиХ јер су путници и теретни саобраћај присиљени да користе већ преоптерећени стари прелаз, преноси Срна.
Крњић већ пет пута није хтио дати сагласност за измјене интерних аката, неопходних за отварање новог граничног прелаза у Градишци.
