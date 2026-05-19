Туга у Србији, умрла Инес Стојановић (17)

Аутор:АТВ
Коментари:0
Талентована кошаркашица Меге - Инес Стојановић, преминула је у 17. години.
Трагичну вијест је потврдио је клуб.
"Са великом тугом опраштамо се од наше вољене Инес, која нас је прерано напустила. Заувијек ће остати део нашег колектива и наших успомена. Породици и пријатељима упућујемо искрено саучешће. Почивај у миру", наводе из Меге, а преноси Телеграф.
