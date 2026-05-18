Дубаи ће Будућност дочекати у Зеници

Кошаркаши Дубаија ће после свих перипетија и саопштења, дочекати Будућност у Зеници.
Први меч полуфиналне серије АБА лиге је на програму 21. маја од 18 часова.
Други меч ће се играти у Подгорици, а потенцијална мајсторица поново у Зеници. То је одлучено послије данашњег састанка АБА лиге.
Имао је Дубаи жељу да се врати у своју Кока Кола арену послије проласка у полуфинале АБА лиге, али није то одмах наишло на обострано одобрење.
Разлог је нестабилна ситуација на Блиском истоку, а Дубаи ће, уколико избори финале, опет пробати да као домаћин дочека ривала у УАЕ.
