Logo
Large banner

Дубаи ће Будућност дочекати у Зеници

Аутор:

АТВ
18.05.2026 13:03

Коментари:

0
Дубаи ће Будућност дочекати у Зеници
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Кошаркаши Дубаија ће после свих перипетија и саопштења, дочекати Будућност у Зеници.

Први меч полуфиналне серије АБА лиге је на програму 21. маја од 18 часова.

Други меч ће се играти у Подгорици, а потенцијална мајсторица поново у Зеници. То је одлучено послије данашњег састанка АБА лиге.

Имао је Дубаи жељу да се врати у своју Кока Кола арену послије проласка у полуфинале АБА лиге, али није то одмах наишло на обострано одобрење.

Разлог је нестабилна ситуација на Блиском истоку, а Дубаи ће, уколико избори финале, опет пробати да као домаћин дочека ривала у УАЕ.

(б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АБА лига

КК Дубаи

КК Будућност

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Грчка застава море љетовање

Савјети

Погледајте ово прије него кренете у Грчку! Секунда непажње и узеће вам СВЕ, чак и кофере из гепека

1 ч

0
Олга Пантић, главни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини

Република Српска

Олга Пантић мобинговала радницу, потврђена пресуда против бијељинског Тужилаштва

1 ч

2
Објављени снимци привођења Кристијана Алексића, осумњичен за убиство Луке (19)

Регион

Објављени снимци привођења Кристијана Алексића, осумњичен за убиство Луке (19)

1 ч

0
Саво Минић и Милош Лукић

Република Српска

Лукић: Штампање уџбеника за основце важан процес за цијелу Српску

1 ч

0

Више из рубрике

Нагетси Јокић НБА кошарка

Кошарка

НБА лига ни не крије пљачку: Објавили како су узели МВП трофеј Николи Јокићу

5 ч

0
Кливленд прегазио Детроит за финале Истока

Кошарка

Кливленд прегазио Детроит за финале Истока

6 ч

0
Шеј Гилџес Александер кошаркаш Оклахоме НБА

Кошарка

Ништа од признања за Јокића: Шеј поново МВП!

22 ч

0
НБА легенда позвала Леброна да се пензионише: Ово је непоштовање

Кошарка

НБА легенда позвала Леброна да се пензионише: Ово је непоштовање

1 д

0

  • Најновије

14

06

Крдо крава усмртило жену, мушкарац у тешком стању

13

58

Липовцу шест година затвора, оптуженом наставнику и осталима судиће се поново!

13

56

Упозорење: Нафте има за још неколико седмица

13

55

Пала производња вегетаријанских замјенских производа

13

55

Хоће да забране кинеске аутомобиле, а сами користе дјелове из Кине

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner