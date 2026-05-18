Олга Пантић мобинговала радницу, потврђена пресуда против бијељинског Тужилаштва

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:2
Окружни суд у Бијељини потврдио је пресуду за мобинг против Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, односно суспендованог главног тужиоца Олге Пантић, сазнаје АТВ.
Ради се о првој правоснажној пресуди за мобинг против руководица једне правосудне инситуције у БиХ.
Пресуда је донесена по тужби секретара ОЈТ Бијељина Данке Продановић која је, како се наводи у пресуди, од јуна 2022. до 1. марта 2024. године, трпила узнемиравање на раду од стране главног тужиоца Олге Пантић, као претпостављене.
”Продановићева је била изложена свакодневним притисцима, јавним омаловажавањима, понижењима пред другим запосленим, неоправданом наметању додатних послова и обавеза, неоснованом дисциплинском прогону и кажњавању, незаконитом удаљењу с посла, те неоснованом кривичном прогону што је за њу проузроковало неподношљиве услове рада, понижавајуће и увредњиво радно окружење и страх од губитка посла. Усљед тога је дошло до повреде њеног достојанства као радника, личног и професионалног интегритета, а посебно до нарушавања њеног психичког и физичког здравља”, наводи се у пресуди Основног суда у Бијељини, коју је потврдио Окружни суд.
Због понашања Пантићеве, Република Српска, односно ОЈТ Бијељина дужна је да Продановићевој на име нематеријалне штете исплати 11.550 КМ. На име претрпљеног страха 4.050 КМ, на име душевних болова због повреде угледа и части 5.000 КМ, те 2.500 КМ на име душевних болова због умањења опште животне активности. Бијељинско тужилаштво дужно је и да исплати накнаду за насталу материјалну штету због умањења плате, те трошкове поступка у износу од 7.300 КМ.
БиХ
Подигнута дисциплинска тужба против Олге Пантић, главног тужиоца у Бијељини
”Забрањује се ОЈТ Бијељина даље вршење било каквог узнемиравања на раду тужиље Данке Продановић, односно понављања радњи које представљају узнемиравање на раду, што је тужена дужна признати и обезбједити извршење забране узнемиравања, у року од 15 дана од дана правоснажности пресуде”, наводи се у одлуци суда.
У образложењу пресуде се наводи да је Пантићева, између осталог, вријеђала Продановићеву, неосновано је оптуживала да не зна да ради свој посао, да ју је на састанцима јавно критиковала и омаловажавала пред другим запосленима, против ње покретала неосноване дисциплинске поступке, те ју неосновано кажњавала...
Узнемиравање је посебно било изражено у вези са јавним набавкама за нову зграду тужилаштва. Главној тужитељки нису пријали ни текстови које је на свом порталу објављивала покојна новинарка Зорица Кусмук, па је Продановићеву оптуживала да је она новинарки дала спорне податке због чега ју је називала ”злом од човјека”. Пантићева је због писања Кускмукове чак тражила од запослених да предају приватне мобилне телефоне како би се утврдило ко је податке доставио новинарки, а дежурној тужитељки је наложила да обезбједи присуство крим инспектора ПУ Бијељина како би одузео телефоне запослених.
Наводи из тужбе потврђени су материјалним доказима, али и исказима више свједока, махом запосленика ОЈТ Бијељина.
Подсјетимо, Олга Пантић је одлуком Високог судског и тужилачког савјета (ВСТС) БиХ у окторбу 2024. године привремено удаљена с функције након што је против ње подигнута дисциплинска тужба због више дисциплинских прекршаја.
БиХ
ВСТС суспендовао главног тужиоца у Бијељини Олгу Пантић!
Тужбом Пантићева се терети за кршење принципа Етичког кодекса тужилаца који су довели до нарушавања угледа и интегритета правосуђа, немара или непажње у вршењу службених дужности, мијешање у поступање судије или тужиоца с намјером опструисања или потцјењивања њихових активности и друго. Дисциплински поступак је у току.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч0
Најновије
14
09
14
06
13
58
13
56
13
55
Тренутно на програму