Иран има нови план за Хормуз

Коментари:0
Иран разматра модел управљања Хормушким мореузом кроз продају осигурања, назначивши да настоји успоставити равнотежу између послијератне контроле усклађене с међународним правом и економске користи, према извјештају новинске агенције Фарс (Fars). Иранско Министарство економије саставља план који би „омогућио управљање Хормушким мореузом кроз осигурање“, пише Фарс.
Модел би био прихватљив другим земљама у мирнодопском раздобљу, а Ирану би омогућио контролу над мореузом, преноси иранска новинска агенција, позивајући се на документ који је добила на увид. Иран би по том плану осигурао „информациону доминацију“ и могао би разликовати бродове из земаља широм свијета у транзиту кроз Хормуз, наводи Фарс.
Техеран је због америчко-израелских напада преузео контролу над мореузом, забранивши транзит бродовима повезаним са САД, Израелом и њиховим савезницима. Бродови „пријатељских“ земаља координишу, пак, транзит с иранском морнарицом, преноси Хина.
Безбједност Хормуза у надлежности је иранских оружаних снага, поручује Техеран, додајући да ће, сходно томе, и управљање мореузом трајно остати у иранским рукама, с обзиром на губитке које је Ирану задао пролаз непријатељских бродова, пише Фарс.
Техеран је у међувремену осмислио два модела управљања Хормузом након завршетка рата. Модел наплате транзитних накнада и продаје услуга бродовима у мирнодопском раздобљу, попут пилотирања, био би могућ, гледано из перспективе међународног права, али би Ирану донио „политичке трошкове“, пише Фарс.
Управљање Хормузом било би по том моделу ограничено на продају услуга које би Ирану, у најбољем сценарију, донијеле до двије милијарде долара прихода.
Модел продаје осигурања који је осмислило Министарство економије предвиђа, пак, продају широке лепезе полиса поморског осигурања и потврда о финансијској одговорности, преноси Фарс. У почетној фази план предвиђа продају полиса осигурања од инспекција, задржавања и запљене, уз изузетак осигурања од штете од оружаних напада, напомиње новинска агенција.
Такав модел могао би, уз претпоставку о ниском ризику, донијети Ирану приход од више од десет милијарди долара, истиче Фарс.
Економија
3 ч0
Свијет
7 ч0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Најновије
14
09
14
06
13
58
13
56
13
55
Тренутно на програму