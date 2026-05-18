Кремљ открива: Шта Русија очекује од Путинове посјете Кини

Русија има озбиљна очекивања од предстојеће званичне посјете предсједника Владимира Путина Кини, рекао је новинарима Дмитриј Песков, портпарол Кремља.
"Не бих желио да говорим унапред. Мој колега (Јуриј) Ушаков ће данас одржати брифинг и говориће о нашим очекивањима. Али могу рећи да имамо најозбиљнија очекивања", одговорио је Песков новинарима на питање о предстојећој посјети.
У руској делегацији биће потпредсједници владе, многи министри, руководиоци компанија, како државних компанија, тако и приватних које послују у Кини.
"Развијамо наше независне, веома, веома вишестране односе са Народном Републиком Кином, које ми и наши кинески пријатељи називамо привилегованим, посебним стратешким партнерством", рекао је Песков новинарима.
Песков је напоменуо да је планирано да се током посјете покрену сва економска питања везана за руско-кинеске односе, "као што се дешава сваки пут када лидери разговарају", рекао је Песков. Према његовим ријечима, сваки контакт између два шефа држава доприноси стварању "новог, додатног подстицаја за даљи развој и проширење односа".
"Односи (Русије и Кине) су заиста вишестрани, и поред директне трговинске и економске сарадње, активно развијамо наш дијалог у области образовања. Узгред, биће покренута руско-кинеска година сарадње у образовању, медицини и култури — другим ријечима, у свим могућим областима", рекао је Песков, а преноси РТ Балкан.
Према његовим ријечима, руски предсједник је данас заузет припремама за своју званичну посјету Народној Републици Кини. Владимир Путин ће боравити у званичној посјети Кини 19. и 20. маја.
