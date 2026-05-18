Минић: Сачињен пакет мјера за помоћ привреди, 12 милиона КМ за уџбенике

Аутор:АТВ
Коментари:0
Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је данас у Бањалуци да је у Српској у прва три мјесеца ове године забиљежен благи пад индустријске производње због укупних поремећаја на свјетском тржишту, те да је ради тога са послодавцима сачињен пакет мјера за помоћ привреди.
"Влада Републике Српске је прије 15 дана са послодавцима сачинила пакет мјера који би требало да буде презентован у четвртак, 21. маја. Биће публиковано на који начин ће се помоћи привреди, која је покретач свих активности", рекао је новинарима Минић.
Он је истакао да је битно да послодавци имају подршку Владе Републике Српске.
"Постоје одређени проблеми када је ријеч о тржишту. Ту прије свега мислим на дрвопрераду, те обућарску производњу и зато ћемо све урадити како би у овим гранама биле испуњене зацртане норме", додао је Минић.
Минић је рекао данас да ће Влада ове године издвојити 12 милиона КМ за уџбенике за све основце у Српској, заједно са локалним заједницама.
"Желимо на тај начин да учествујемо не само у кућним буџетима, већ да покажемо бригу за најмлађи нараштај", рекао је Минић новинарима у Бањалуци, гдје је посјетио штампарију "Службеног гласника Републике Српске".
Минић је рекао да је важно да се обезбиједи довољан број уџбеника у новој школској години, те нагласио да Завод за уџбенике и наставна средства организује "кровни дио" пројекта да најмлађим буду обезбијеђени уџбеници.
"И `Службени гласник` учествује у томе са још неким приватним штампаријама јер је неопходно одштампати огроман број уџбеника и наставних средстава", рекао је Минић.
Минић је навео да "Службени гласник" штампа и документа на којима јединице локалне самоуправе, образовне установе и други испуњавају одређене податке, те штампа јавне исправе-извид из матичне књиге рођених и умрлих, свједочанства, дипломе.
"`Службени гласник Српске` има капацитет и ово је највећа јавна штампарија у Републици Српској и сигурно је и да са оваквом технологијом може одговорити потребама и задацима. Штампарија посједује и холограмску машину, и иако је старија, једна је од најбољих у БиХ када је у питању ова врста штампе", рекао је он.
Минић је истакао да "Службени гласник" функционише како треба и да је завршна фаза у административном дијелу свих законодавних рјешења у Републици Српској.
"Када направимо приједлог или нацрт одлуке и донесемо је у Народној скупштини Српске, указом предсједника `Службени гласник` то објављује", навео је Минић, а преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
14
09
14
06
13
58
13
56
13
55
Тренутно на програму