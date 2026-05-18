"Ми чучнемо испод стола и пјевамо, а они имали односе": Пјевачица раскринкала двојицу бизнисмена

Пјевачица Сандра Решић шокирала је јавност признањем о несвакидашњој и скандалозној ситуацији коју је доживјела на једном слављу.
Наиме, двојица београдских бизнисмена су од ње и њеног колеге тражили да наставе са пјевањем док су они, пред свима, имали интимне односе са дјевојкама. Заузврат су пјевачици понудили новац, а Сандра Решић и њен колега су у почетку пристали, ни не слутећи о чему се заправо ради и шта ће уследити.
Сандра је детаљно описала како је изгледао овај шокантан тренутак:
- Одједном смо мој колега и ја добили, па није то била наредба, али је то било више као... Да ли нас двоје можемо да се склонимо и да станемо испод стола јер они нешто треба да ураде. Дакле, да чучнемо испод стола и наставимо да пјевамо. Они ће то платити, нема проблема - започела је за Адриа ТВ.
Пјевачица је испунила овај захтјев, а тек касније схватила шта се дешава изнад њих.
- Он и ја чучнемо, али били су мало виши столови тако да нисмо скроз чучали, више смо се савили и пјевали у том положају. Не знам да кажем колико је тачно времена прошло, можда 10-15 минута и онда нам је неко пришао и рекао: "Ма сад слободно устаните и овако и онако нема везе. Нагледали сте се ви свачега". Рекох сад кад устанем, шта ли ћу да видим - истакла је Сандра и открила шокантан призор који је услиједио.
- Они су, два бизнисмена плус још један поред њих, имали су односе са дјевојкама на сред стола.
Након тога, бизнисмени су имали још један захтјев за музичаре.
- Они су нама онда рекли да станемо иза њих, код нашег клавијатуристе, да наставимо да пјевамо, да ми немамо ништа са њима, све је супер, они настављају... - испричала је пјевачица запањујуће детаље.
- То се десило на почетку моје каријере, тек сам буквално почињала. Па шта да радим, нисам знала шта треба да радим, гледам колегу да видим шта ће он да ради, стварно сам била млада, нисам знала ништа. Сада бих изашла, то сад не би ни могло да се деси, знају они каква сам ја. То је било једно култно мјесто, а не нека рупа - додала је Сандра Решић недавно.
Пјевачица је иначе позната по томе што ради велика весеља, али, како истиче, нема потребу да се хвали тиме гдје све наступа.
- Не рекламирам тезге по цијели дан јер се добро зна на којим мјестима ја пјевам. Наступам тамо гдје је највећи бакшиш, на мјестима гдје пјевају највећа имена наше естраде. Радим велика весеља, не разбацујем се новцем и паметно улажем сваки динар, као и што сам раније улагала. Треба се обезбиједити и улагати у некретнине, тако да нема потребе да се хвалим. Никада то нисам радила - изјавила је недавно.
