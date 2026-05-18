У Бањалуци сутра отварање базе снимљених свједочанстава о страдању српског народа

У оквиру Свечане академије Меморијалног центра Републике Српске сутра ће у Бањалуци бити представљен досадашњи рад Центра и отворена највећа база снимљених свједочанстава о страдању српског народа на простору бивше Југославије, изјавио је директор овог Центра Денис Бојић.
"Ова база садржи 1.500 снимљених свједочанстава која представља јединствен епицентар друштвеног, научног и институционалног сазнања о страдању српског народа кроз снимљена свједочанства чланова породица погинулих и несталих цивила и војника Одбрамбено-отаџбинског рата, као и свих оних који својом судбином свједоче о српском страдању и борби", истакао је Бојић на конференцији за новинаре у Бањалуци.
Бојић је рекао да ова база обухвата свједочанства са простора Републике Српске, БиХ, Србије, нарочито са територије Косова и Метохије, некадашње Републике Српске Крајине и Хрватске, као и свједочанства о геноциду над Србима у Независној Држави Хрватској током Другог свјетског рата.
Он истиче да је ријеч је о једном од најзначајнијих националних пројеката у области очувања културе памћења, који по свом значају превазилази оквире матичног простора и представља трајни допринос цјелокупном српском народу.
Бојић је рекао да ће Свечаној академији присуствовати званичници Републике Српске и Србије, СПЦ, представници организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, академске заједнице, културе и јавног живота.
Начелник Одјељења за идентитетска истраживања и културу памћења у Центру за друштвено-политичка истраживања Републике Српске Предраг Лозо рекао је новинарима да Република Српска са базом снимљених свједочанстава Меморијалног центра стаје у ред најзначајних институција не само у региону, већ и шире у области усмене историје.
Предсједник Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила Исидора Граорац рекла је да ова база података значи много за будуће генерације.
"Породице погинулих и несталих су трајним биљежењем свог свједочанства оставили записано све оно са чиме су се борили и све оно што је био њихов живот свих ових 30 година", истакла је Граорчева.
Свечана академија биће уприличена у Културном центру Бански двор са почетком у 13.00 часова.
