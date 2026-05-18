Крдо крава усмртило жену, мушкарац у тешком стању

18.05.2026 14:06

Тешка трагедија догодила се у нед‌јељу око 12.30 часова у мјесту Оберлијенц у аустријском округу Лијенц, када је крдо крава напало брачни пар из тог краја.

Према наводима медија, мушкарац (65) и жена (67) кретали су се означеним пашњачким подручјем јужно од ријеке Изел (Isel), када су животиње изненада кренуле у напад.

Жену је том приликом смртно повриједило између 30 и 40 крава, док је њен супруг задобио тешке повреде. Он је хеликоптером хитне помоћи пребачен у клинику у Инзбруку (Innsbruck).

Шетачица са псом могући узрок напада

Како преноси ОРФ Тирол (ORF Tirol), нешто раније су и ветеринар из Лијенца и његова супруга били нападнути од истог крда. Ветеринар је том приликом лакше повријеђен.

Према његовим ријечима, све се догодило веома брзо. Он и супруга били су опкољени животињама, али су краве након кратког времена одустале од напада.

Ветеринар је навео да су се у крду налазила и телад, те претпоставља да је животиње узнемирила шетачица са псом.

Док је ветеринар успио да се склони од крава, недуго затим догодио се смртоносни напад на брачни пар.

О смрти жене ветеринар је, како наводи ОРФ Тирол, сазнао тек касније. Очекује се да ће исказ њеног супруга, који је пребачен са интензивне његе на од‌јељење за посматрање, помоћи у расвјетљавању околности трагедије.

