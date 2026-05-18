Пала производња вегетаријанских замјенских производа

АТВ
18.05.2026 13:55

Први пут након више година, производња вегетаријанских замјенских производа у Њемачкој је 2023. године благо опала, али и даље остаје на високом нивоу у дугорочном периоду.

Производња вегетаријанских замјенских производа, попут веги-бургера и тофу-кобасица, у Њемачкој је прошле године први пут након вишегодишњег раста забиљежила пад.

Према подацима Савезног завода за статистику у Висбадену (Wiesbaden), током прошле године произведено је 124.900 тона производа који замјењују месо, што је за 1,2 одсто мање у односу на годину раније. Ипак, у поређењу са 2019. годином, производња је и даље више него удвостручена.

С друге стране, код меса и месних прерађевина забиљежен је раст. Вриједност произведене робе у том сектору прошле године повећана је за 2,0 одсто и достигла је 45,2 милијарде евра.

Тиме је вриједност месних прерађевина више од 70 пута већа од вриједности производа који замјењују месо.

