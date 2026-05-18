Хоће да забране кинеске аутомобиле, а сами користе дјелове из Кине

Док у САД траје јавна дебата о забрани кинеских аутомобила, зависност Детроита од Кине тихо расте, а према новим извјештајима ситуација је много озбиљнија него што већина људи мисли.
Како пише Вол Стрит Журнал, који се позива на консултантску кућу Аликс Партнерс, више од 60 добављача ауто-индустрије са сјједиштем у САД налази се у власништву кинеских компанија. Поред тога, кинеске фирме имају власничке удела у око пет одсто од приближно 10.000 америчких добављача ауто-индустрије.
Утицај Кине протеже се и на нека од најпознатијих америчких возила. ЦНБЦ наводи да Форд Мустанг ГТ користи мануелне шестостепене мјењаче произведене у Кини. Тојота Приус Плуг-ин Хибрид наводно садржи око 15% кинеских компоненти, док електрични Шевролет Блазер ЕВ и Екуинокс ЕВ користе приближно 20% делова пореклом из Кине.
Истовремено, амерички политичари из обе странке покушавају да спријече кинеске произвођаче аутомобила да озбиљније уђу на америчко тржиште. Представници Џон Муленар и Деби Дингел недавно су представили закон који би ограничио кинески хардвер и софтвер за повезана возила због забринутости за националну безбједност.
Проблем, међутим, није само могућност да јефтини кинески електрични аутомобили преплаве тржиште. Политичари страхују да би Кина могла да понови сценарио из индустрије соларних панела, где је агресивним цијенама уз подршку државе практично уништила велики дио конкуренције.
"Овдје се ради о будућности Америке. Ради се о будућности америчких радника", изјавила је Дингел.
Ипак, потпуно раздвајање америчке ауто-индустрије од Кине неће бити ни једноставно ни брзо. Компаније као што је Фуyао већ годинама испоручују стакла великим произвођачима аутомобила у САД, док кинески гигант КАТЛ и даље доминира глобалним тржиштем батерија за електрична возила.
Чак су и произвођачи који јавно подржавају строжа ограничења и даље дубоко повезани са кинеским ланцима снабдјевања. Генерал Моторс наводно жели да дио добављача елиминише кинеске компоненте до 2027. године, док је Тесла раније тражила од партнера да избаце кинеске дјелове из возила произведених у САД, пише Б92
Такви потези могу донекле смањити зависност, али ситуација остаје веома компликована, посебно јер је Доналд Трамп недавно посјетио Кину, а поједини аналитичари вјерују да би могао чак и да подржи производњу кинеских аутомобила на територији САД. Ако до тога заиста дође, кинески добављачи дјелова могли би постати најмањи проблем за америчке произвођаче аутомобила.
