Школа у Дрнишу се опростила од убијеног матуранта Луке

18.05.2026 14:09

Достављач убијен 19 година
Фото: Ustupljena fotografija/Facebook

Град Дрниш и даље је у шоку након убиства 19-годишњег Луке М., матуранта и достављача пиззе који је убијен у суботу навече.

Грађани су, према ријечима градоначелника Томислава Џелалије, провели двије непроспаване ноћи, а за сутра, 19. маја, најављени су Дан жалости и сахрана младића, преноси Индеx.

„Дрниш никада није доживио овакав сценарио“

Градоначелник Дрниша рекао је да је цијели град потресен трагедијом.

„Нелагодан је осјећај да се догодило убиство у граду, јер је Дрниш миран град гдје никада није било оваквих црних сценарија“, рекао је Џелалија.

Додао је да га је јутрос дочекао сабласно празан град, без људи на улицама и пијаци.

„Морамо психолошки помоћи заједници. Сви људи у граду су у шоку, ово није једноставна ситуација“, поручио је.

Сахрана убијеног младића биће одржана у уторак на гробљу Свети Иван у Дрнишу.

Прије посљедњег испраћаја планирана је и комеморација у Средњој школи Ивана Мештровића, коју је Лука похађао као матурант.

Директор школе Хрвоје Пекас рекао је да је Лука био узоран ученик и спортиста, те да је цијела заједница дубоко погођена трагедијом.

Потресна порука школе

Од Луке су се емотивном поруком опростили и његови професори и школски другови.

„С дубоком тугом, жалошћу и невјерицом примили смо вијест о трагичном губитку нашег ученика. У овим тешким тренуцима изражавамо искрено саучешће породици, пријатељима и свима који су га познавали. Заувијек ћемо га памтити по његовој доброти, ведрини и траговима које је оставио у нашој школској заједници“, објавила је школа на друштвеним мрежама.

Алексић ухапшен након велике потраге

Подсјетимо, полиција је током ноћи ухапсила Кристијана Алексића, осумњиченог да је у суботу око 23 часа хицима из ватреног оружја убио младића који му је дошао доставити пицу.

Након злочина услиједила је велика полицијска потрага током које су били затворени улази и излази из града.

