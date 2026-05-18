Бесплатни уџбеници за више од 80.000 основаца у Српској

Аутор:АТВ
Коментари:0
Влада Републике Српске обезбиједиће бесплатне уџбенике за више од 80.000 основаца у Српској у новој школској години за шта ће из буџета Српске бити обезбијеђено 12 милиона КМ, а четири милиона КМ из буџета локалних заједница, речено је у Министарству просвјете и културе.
У овом министарству наглашавају да су у априлу доставили иницијативу Савезу општина и градова Српске за обезбјеђивање уџбеника свим основцима у Српској од првог до деветог разреда за школску 2026/27. годину, те предложили модел финансирања, пише Срна.
"Општине би учествовале са 20 одсто, а градови са 30 одсто укупног износа, док би Влада Српске обезбиједила преостали износ", наводе у овом министарству и напомињу да је Влада накнадно донијела одлуку да у стоодстотном износу финансира уџбенике у изразито неразвијеним општинама.
Ова иницијатива, истичу у Министарству, значи једнаке услове за образовање свих ученика у Српској, али и смањује оптерећење на кућне буџете.
"На овај начин била би и оснажена сарадња између републичког и локалног нивоа власти, те представљала важно улагање у развој друштва кроз образовање", истичу у ресорном министарству.
Из Министарства подсјећају да се из године у годину повећава број категорија ученика којима су обезбијеђени уџбеници, па је у школској 2025/26 години то омогућено свим ученицима од првог до четвртог разреда, као и ученицима основних школа и основних музичких школа који су побједници републичког такмичења у претходној школској години.
"Уџбеници су обезбијеђени и ученицима од петог до деветог разреда који су треће и наредно дијете у породици са троје и више дјеце, као и ученицима од петог до деветог разреда који су корисници права на додатак за помоћ и његу другог лица и ученицима - корисницима права на личну инвалиднину у складу са Законом о социјалној заштити", наводе у Министарству.
За ове категорије Влада Републике Српске обезбиједила је шест милиона КМ за близу 44.000 ученика од првог до деветог разреда
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
7 ч7
Република Српска
7 ч0
Република Српска
7 ч0
Република Српска
8 ч4
Најновије
20
01
19
59
19
58
19
47
19
41
Тренутно на програму