Бесплатни уџбеници за више од 80.000 основаца у Српској

18.05.2026 14:19

Фото: ATV

Влада Републике Српске обезбиједиће бесплатне уџбенике за више од 80.000 основаца у Српској у новој школској години за шта ће из буџета Српске бити обезбијеђено 12 милиона КМ, а четири милиона КМ из буџета локалних заједница, речено је у Министарству просвјете и културе.

У овом министарству наглашавају да су у априлу доставили иницијативу Савезу општина и градова Српске за обезбјеђивање уџбеника свим основцима у Српској од првог до деветог разреда за школску 2026/27. годину, те предложили модел финансирања, пише Срна.

"Општине би учествовале са 20 одсто, а градови са 30 одсто укупног износа, док би Влада Српске обезбиједила преостали износ", наводе у овом министарству и напомињу да је Влада накнадно донијела одлуку да у стоодстотном износу финансира уџбенике у изразито неразвијеним општинама.

Ова иницијатива, истичу у Министарству, значи једнаке услове за образовање свих ученика у Српској, али и смањује оптерећење на кућне буџете.

"На овај начин била би и оснажена сарадња између републичког и локалног нивоа власти, те представљала важно улагање у развој друштва кроз образовање", истичу у ресорном министарству.

Из Министарства подсјећају да се из године у годину повећава број категорија ученика којима су обезбијеђени уџбеници, па је у школској 2025/26 години то омогућено свим ученицима од првог до четвртог разреда, као и ученицима основних школа и основних музичких школа који су побједници републичког такмичења у претходној школској години.

"Уџбеници су обезбијеђени и ученицима од петог до деветог разреда који су треће и наредно дијете у породици са троје и више дјеце, као и ученицима од петог до деветог разреда који су корисници права на додатак за помоћ и његу другог лица и ученицима - корисницима права на личну инвалиднину у складу са Законом о социјалној заштити", наводе у Министарству.

За ове категорије Влада Републике Српске обезбиједила је шест милиона КМ за близу 44.000 ученика од првог до деветог разреда

