На мрежама тврде да побједничка нумера с Евровизије подсјећа на пјесму србијанске групе из 1995.

18.05.2026 14:59

Фото: Tanjug/AP Photo/Martin Meissner

На друштвеним мрежама не престаје се причати о побједи Бугарске на Евровизији, а неке је Дарина пјесма "Бангаранга" подсјетила на пјесму србијанске групе Тап 011 из 1995. године.

Наиме, Инстаграм страница Хит талк подијелила је исјечке пјесме "Бангаранга" и пјесме "Војска" коју изводи група Тап 011 наводећи да их нови еуровизијски хит подсјећа управо на споменуту пјесму.

"Дара, представница Бугарске, побједница је Еуросонга 2026. Бангаранга је одушевила и публику и стручни жири, а нас подсјетила на семпл који је група Тап 011 искористила за пјесму 'Војска' која се нашла на њиховом првом албуму", написали су на страници.

Многи су се у коментарима сложили да пјесме звуче слично.

Подсјетимо, Бугарка Дара освојила је 516 бодова у финалу Еуросонга и заузела прво мјесто. Израел је завршио на другом мјесту освојио 343 бода. На трећем мјесту нашла се Румунија с 296 бодова. На четвртом мјесту је Аустралија с 287 бодова, а на петом мјесту била је Италија с 281 бодом, пише Кликс

Када је ријеч о пјесми "Бангаранга", истакнула се упечатљивим ритмом и необичном комбинацијом музичких стилова. Ипак, осим самог наступа, велику пажњу привукао је и наслов који је многима звучао потпуно непознато.

"Сама ријеч долази из јамајчанског сленга и значи 'буна', 'метеж', једна предивна врста нереда. Има ту сирову, фонетску снагу која заобилази пријевод - осјетите је прије него што сте схватили", казала је Дара раније.

Дарина Николаева Јотова, позната под умјетничким именом Дара, 27-годишња је пјевачица из Варне, трећег по величини бугарског града. Јавности је постала позната 2015. године када је стигла до финала бугарске верзије шоуа Икс Фактор.

