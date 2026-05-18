На мрежама тврде да побједничка нумера с Евровизије подсјећа на пјесму србијанске групе из 1995.

Аутор:АТВ
Коментари:0
На друштвеним мрежама не престаје се причати о побједи Бугарске на Евровизији, а неке је Дарина пјесма "Бангаранга" подсјетила на пјесму србијанске групе Тап 011 из 1995. године.
Наиме, Инстаграм страница Хит талк подијелила је исјечке пјесме "Бангаранга" и пјесме "Војска" коју изводи група Тап 011 наводећи да их нови еуровизијски хит подсјећа управо на споменуту пјесму.
"Дара, представница Бугарске, побједница је Еуросонга 2026. Бангаранга је одушевила и публику и стручни жири, а нас подсјетила на семпл који је група Тап 011 искористила за пјесму 'Војска' која се нашла на њиховом првом албуму", написали су на страници.
Подсјетимо, Бугарка Дара освојила је 516 бодова у финалу Еуросонга и заузела прво мјесто. Израел је завршио на другом мјесту освојио 343 бода. На трећем мјесту нашла се Румунија с 296 бодова. На четвртом мјесту је Аустралија с 287 бодова, а на петом мјесту била је Италија с 281 бодом, пише Кликс
Када је ријеч о пјесми "Бангаранга", истакнула се упечатљивим ритмом и необичном комбинацијом музичких стилова. Ипак, осим самог наступа, велику пажњу привукао је и наслов који је многима звучао потпуно непознато.
"Сама ријеч долази из јамајчанског сленга и значи 'буна', 'метеж', једна предивна врста нереда. Има ту сирову, фонетску снагу која заобилази пријевод - осјетите је прије него што сте схватили", казала је Дара раније.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Култура
6 ч0
Култура
11 ч1
Култура
1 д0
Култура
1 д0
Најновије
20
01
19
59
19
58
19
47
19
41
Тренутно на програму