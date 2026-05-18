Женски камерни хор "Бањалучанке" освојио злато у Финској

Аутор:АТВ
Коментари:1
На Интернационалном хорском такмичењу „Nordic voices competition", које се у организацији Свјетске хорске асоцијације Интеркултур одржало од 14. до 18. маја у Финском граду Лахти, женски камерни хор "Бањалучанке" из Бањалуке освојио је златну медаљу и тријумфовао као побједник у категорији традиционалне музике.
Остваривши још један велики међународни успјех под умјетничким руководством композитора и диригента, професора Младена Матовића, хор "Бањалучанке" је наступио као једини представник из Републике Српске и Босне и Херцеговине на овом значајном и лиценцираном међународном такмичењу које је у свом ревијалном и такмичарском програму у више категорија окупило укупно 22 хора из Естоније, Финске, Турске, Сједињених Америчких Држава, Кине и Шведске.
Све хорове је оцјењивао интернационални стручни жири, сачињен од угледних светских експерата за хорску музику у саставу Марлен де Бо (Белгија), Миа Макроф (Финска) и Бен Пари (Велика Британија), док је овогодишњи умјетнички директор такмичења био чувени шведски диригент Фред Шеберг.
Такмичење је одржано у импресивном здању Сибелиус хола, у једној од најакустичнијих концертних дворана у европи. Хор се представио одабраним композицијама значајних домаћих аутора, а као солисти ансамбла наступили су Жаклина Глигорић, Јелена Вулин и Марија Поповић, те у двије нумере и инструменталисти Младен Јанковић (клавир) и Андреј Петковић (перкусије).
Поред учешћа у такмичарском дијелу програма, хор "Бањалучанке" је током боравка у Финској остварио још два веома запажена ревијална наступа. На позив Умјетничког савјета фестивала у Лахтију "Бањалучанке" су заједно са још три реномирана хора из САД, Финске и Шведске добиле позив да наступе на свечаном гала концерту "Нордиц нигхт" који је одржан у суботу 16. маја, такође у концертној дворани Сибелиус хола, док је дан касније хор наступио и у оквиру свечаног концерта побједника категорија такмичења.
"Веома смо срећни и поносни што смо на још једном значајном такмичењу успјели да одржимо континуитет квалитетних такмичарскх наступа на међународној хорској сцени. У нашој такмичарској категорији наступило је највише хорова тако да титула побједника категорије овај пут за нас има још већи значај. Желим јавно да честитам свим чланицама ансамбла на још једном репрезентативном представљању наше културе и умјетности, те на великом труду, љубави и посвећености који су уткани у ово двадест и прво међународно признање за наш хор", рекао је Младен Матовић, диригент хора.
Наступи у дворани Сибелиус су за њих, како каже Матовић, представљали посебно и јединствено искуство,а веома позитивне реакције публике, колега диригената и жирија ће за чланове хора у наредном периоду представљати додатно охрабрење и мотивацију да у будућности буду још бољи.
"Пред нама је сада кратка пауза а након тога слиједи наставак концертно-такмичарске сезоне у којој као прве значајније активности желимо најавити учешће и наступ хора у оквиру обијежавања Свјетског дана музике, снимање новог компакт диска ансамбла, а потом и учешће хора на такмичењу у Венецији", казао је Матовић.
У претходних петнест година хор „Бањалучанке"је остварио најзначајније резултате у својој историји освојивши златне медаље на такмичењима у Линцу, Амстердаму, Венецији,Малти, Будимпешти, Барселони, Магдебургу, Каламати, Рива дел Гарди и Риму. Два олимпијска сребра освојена су на хорским олимпијадама у НР Кини и Сједињеним Америчким Државама, док највећи успјех у историји хора представља освајање три узастопне олимпијске златне медаље на Свјетским хорским Олимпијадама у Риги, Сочију и Јужноафричкој Републици.
Захваљујући овим резултатима женски камерни хор „Бањалучанке" је уврштен на званичну Ранг листу педесет најбољих камерних хорова свијета Свјетске хорске асоцијације Интеркултур – Музика Мунди (OP 50 CHAMBER CHOIRS & VOCAL ENSEMBLES). Хор је добитник и високих друштвених признања и одликовања – Златног грба Града Бања Лука и Ордена Његоша ИИ реда за допринос у промоцији културе и умјетности.
Учешће хора "Бањалучанке" на такмичењу у Финској реализовано је захваљујући подршци Кабинета предсједника Републике Српске и Града Бања Лука.
