Три државе су доживјеле дебакл на Евровизији: Нису освојиле ниједан бод од публике

Аутор:АТВ
Три земље су доживјеле дебакл након што им публика на 70. издању Еуросонга које је одржано у Бечу није дала ниједан бод. Ријеч је о Великој Британији, Њемачкој и Белгији.
Наиме, Британски представник Сам Баттле, познат као Лоок Мум Но Цомпутер, у финалу је извео пјесму "Eins, Zwei, Drei" на њемачком језику, али није успио освојити ниједан глас публике. Изузетак у британском пласману остаје Сам Рyдер с пјесмом Свемирац из 2022. године, док Велика Британија посљедњих година углавном биљежи слабе резултате на овом такмичењу.
Такођер, Њемачка коју је представљала Сарах Енгелс пјесмом Ватра, није успјела освојити ниједан глас публике, као и Белгија коју је представљала Ессyла с пјесмом Плес на леду, добила је нула бодова.
Подсјећамо, у финалу је учествовало 25 држава, а побједу је однијела Бугарка Дара с пјесмом "Бангаранга", док је Израел је завршио на другом мјесту.
Шпанија, Низоземска, Ирска, Словенија и Исланд повукле су се с Еуросонга у знак протеста зато што су организатори дозволили Израелу да се такмичи упркос геноциду који проводи над палестинским народом, пише Кликс
