Вечерас велико финале Еуросонга: Финска главни фаворит за побједу

Аутор:

АТВ
16.05.2026 10:02

Фото: Tanjug/AP Photo/Martin Meissner

Вечерас ће у бечкој дворани Wiener Stadthalle бити одржано велико финале 70. издања Еуросонга, у којем ће се за побједу такмичити 25 земаља.

Из првог полуфинала пласман у завршницу избориле су Грчка, Финска, Белгија, Шведска, Молдавија, Израел, Србија, Хрватска, Литванија и Пољска, док су из другог полуфинала у финале прошле Бугарска, Украјина, Норвешка, Аустралија, Румунија, Малта, Кипар, Албанија, Данска и Чешка.

Уз државе које су се квалификовале кроз полуфинала, директно мјесто у финалу имале су чланице такозване “Велике четворке” – Француска, Њемачка, Италија и Велика Британија, као и Аустрија, која је домаћин овогодишњег такмичења.

Финалну вечер отворит ће представница Данске, а након ње на сцену ће изаћи извођачи из Њемачке, Израела, Белгије и Албаније. Представник Србије наступит ће девети по реду, док ће Хрватска свој наступ имати као 13. такмичар. Част да затвори овогодишње финале припала је Аустрији.

Према процјенама кладионица, највећи фаворит за побједу тренутно је Финска, док се међу главним кандидатима налазе и Аустралија те Грчка.

Иако Босна и Херцеговина ни ове године нема свог представника на Еуросонгу, грађани наше земље моћи ће гласати захваљујући систему “остатка свијета”. На тај начин гласови публике из држава које не учествују у такмичењу рачунају се као гласови једне додатне земље, па ће право гласања имати и гледаоци из држава попут Јапана, Сједињених Америчких Држава и Бразила.

Међу извођачима који ће наступити током финалне вечери су Руслана, група Лорди, Александер Рибак (Alexander Rybak), Верка Сердучка (Serduchka), Паров Стелар, Цезар (Цесар) Сампсон, Го-Џо (Го-Јо), вИКИ (Vicky) Леандрос и други.

Иначе, овогодишње издање Еуросонга обиљежиле су и политичке контроверзе. Због рата у Гази и политичких тензија неколико земаља одлучило је бојкотовати такмичење, међу којима су Исланд, Ирска, Низоземска, Словенија и Шпанија.

Финале Еуросонга почиње у 21 сат уз директан пријенос на јавним сервисима широм Европе, преноси Аваз

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

