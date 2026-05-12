Почела је Евровизија

АТВ
12.05.2026 21:07

Сара Енгелс из Њемачке изводи пјесму „Fire“ током генералне пробе за прво полуфинале 70. Песме Евровизије у Бечу, Аустрија, понедјељак, 11. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP/Martin Meissner

Вечерас је у Бечу почело 70. издање такмичења Eurovision Song Contest 2026, једног од најгледанијих музичких догађаја на свијету. Домаћин овогодишње Евровизије је Аустрија, а такмичење се одржава у дворани Wiener Stadthalle, гдје ће током наредних дана наступити представници 35 земаља.

Прво полуфинално вече окупило је 15 такмичара који се боре за пласман у велико финале заказано за суботу, 16. мај. Организатори најављују спектакуларне сценске наступе, модерну продукцију и обиљежавање великог јубилеја такмичења које траје још од 1956. године.

Овогодишњу Евровизију, међутим, прате и бројне политичке тензије и контроверзе. Неколико земаља одлучило је да бојкотује такмичење због учешћа Израела, што је довело до једне од најбурнијих атмосфера у новијој историји овог музичког догађаја. У Бечу су појачане безбједносне мјере, а организатори поручују да желе да фокус остане на музици и умјетности.

Поред такмичарског дијела, организатори су припремили и бројне специјалне наступе поводом 70 година Евровизије, уз учешће некадашњих побједника и легендарних извођача који су обиљежили историју такмичења.

Велико финале биће одржано у суботу увече, када ће Европа поново бирати најбољу пјесму континента.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Евровизија 2026

