Почела је Евровизија

Вечерас је у Бечу почело 70. издање такмичења Eurovision Song Contest 2026, једног од најгледанијих музичких догађаја на свијету. Домаћин овогодишње Евровизије је Аустрија, а такмичење се одржава у дворани Wiener Stadthalle, гдје ће током наредних дана наступити представници 35 земаља.
Прво полуфинално вече окупило је 15 такмичара који се боре за пласман у велико финале заказано за суботу, 16. мај. Организатори најављују спектакуларне сценске наступе, модерну продукцију и обиљежавање великог јубилеја такмичења које траје још од 1956. године.
Овогодишњу Евровизију, међутим, прате и бројне политичке тензије и контроверзе. Неколико земаља одлучило је да бојкотује такмичење због учешћа Израела, што је довело до једне од најбурнијих атмосфера у новијој историји овог музичког догађаја. У Бечу су појачане безбједносне мјере, а организатори поручују да желе да фокус остане на музици и умјетности.
Поред такмичарског дијела, организатори су припремили и бројне специјалне наступе поводом 70 година Евровизије, уз учешће некадашњих побједника и легендарних извођача који су обиљежили историју такмичења.
Велико финале биће одржано у суботу увече, када ће Европа поново бирати најбољу пјесму континента.
