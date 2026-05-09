Ведрана Рудана поново у болници: Лијекови не дјелују

Ведрана Рудан мјесецима бије животну битку, али ни у тим тренуцима не посустаје са писањем, те на свом блогу описује најтананије емоције са којима се бори сваког дана.
Свака њена ријеч изазива салве емоција код читалаца широм Балкана који је уједињен у подршци коју јој пружа.
"Не сјећам се кад сам била мала испод звијезда. Дјеца око мене била су нижа, тетка ми је из Трста доносила фармерке кад их нико није имао, млатила сам се с ужитком и скакала у море с највише стијене у Мошћеничкој Драги. Први посао у њемачкој фирми. Лове к’о блата. С двадесет купила сам ауто, студирала и дугачким, голим, ногама заводила момке од којих ме многи нису занимали. Ја сам царица, остаћу царица увијек и заувијек. Мушкарци су ми били марамице за једнократну употребу", пише Ведрана у свом блогу, па се присјећа још занимљивости из доба своје младости:
"Уживала сам сиромашној мајци куповати скупе поклоне. Машину за прање суђа, телевизор у боји, телефон, машину за прање веша и гледати њен запањени осмијех. 'Јеси ли то ти некоме украла?' Царица! Први секс од кога ништа нисам очекивала, ништа нисам ни добила. Избацила сам га из аута па касније уживала облизујући бадем одјевен у чоколаду. Царица, краљица, господарица тијела, мисли, црвених, свилених гаћица, грудњак нисам носила али су велике груди на крхком тијелу биле моје, моје, моје… Била сам своја од главе до голих пета. Данас, 60 година касније, лежим на каучу. Шта је моје? Чија сам? Нешто ме очекивано боли, доктори мисле да сам дјелимично њихова", пише писац, па се осврће на то како се сада осјећа кроз храбру борбу за оздрављење:
"Лијекови не дјелују, доктори мисле, кад о мени мисле, да сам сва њихова. Од избрушених пета до исфениране косе. Нисам."
"Неки ми говоре, уживајте у сваком дану, ако можете, други ми се смијеше и имам осјећај да ме воле. Као да је битно што доктори мисле о мени. Смрт се дешава и онима који су дипломирали медицину. Ја сам и данас и царица и краљица и смијем се животу. И толико има људи који ме воле. Ето, то нисам знала. Пече ме, грије ме, пали ме њихова љубав. Весна, ово је текст за тебе и све вас моје друге Весне које сваког јутра с мене скидате пиџаму и на мене навлачите осмијех. Гола сам, одјевена у срећу", закључила је Ведрана.
