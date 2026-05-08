Делегација Србије посјетила изложбу Српске у Венецији

Делегација Србије посјетила је изложбу Републике Српске/БиХ на Венецијанском бијеналу поводом отварања изложбе Домус Дијаспорика аутора Младена Бундала.
Министра културе Србије Николу Селаковића дочекали су Сарита Вујковић и министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић.
Осим министра културе Србије на отварање је дошла и прва дама Србије Тамара Вучић.
