Logo
Large banner

Влада Српске обезбиједила средства за Универзитетску болницу у Фочи

Аутор:

АТВ
08.05.2026 19:27

Коментари:

3
Болница Фоча
Фото: АТВ

Влада Републике Српске обезбједила је средства која ће бити уложена у Универзитетску болницу која ће бити један од најсавременијих здравствених центара.

Градњом новог блока студентског дома и нове зграде Медицинског факултета, студентски стандард у Фочи биће значајно унапријеђен.

Више од 72 милиона марака Влада Републике Српске уложиће у Универзитетску болницу, изградњу новог блока студентског дома и нове зграде медицинског факултета. То ће значајно да унаприједи студентски стандард у Фочи, поручује предсједник Владе, Саво Минић.

Нови павиљон студентског дома имаће 380 нових лежајева за домаће студенте. Општина је обезбиједила земљиште и пратећу инфраструктуру, а расписивање јавног позива очекује се у сљедећим мјесецима. Финансијски оквир биће око 10 милиона евра, најављује начелник општине.

Стандард студената унаприједило би и оснивање студентског друштвеног центра у оквиру дома, те на могућност коришћења мензе и студентима који не станују у дому, рекли су то студенти премијеру на ручку.

Милош Тодоровић, студент Медицинског факултета Фоча Универзитета у Источном Сарајеву

Влада ће уложити и у Универзитетску болницу, која ће бити један од најсавременијих здравствених центара у овом дијелу Српске.

Премијер је најавио да ће у понедјељак бити објављен јавни позив за пут Фоча – Шћепан Поље вриједан 50 милиона евра, те изратио наду да избор извођача и израда пројектне документације неће трајати дуго. Говорећи о дијелу пута према Тјентишу, он је саопштио да је данас тражио од министра саобраћаја и веза Српске Зорана Стевановића повратну информацију која ће бити јавна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Фоча

болница

Влада Републике Српске

Саво Минић

Коментари (3)
Large banner

Више из рубрике

Жељезнице Републике Српске, воз

Република Српска

Састанак у Добоју: Жељезнице Српске ће опстати, али су неминовне промјене

4 ч

1
Mehanizam u Hagu

Република Српска

Хаг одбио састанак са делегацијом Српске о здравственом стању Ратка Младића

4 ч

0
Синиша Каран у Москви разговарао с новинарима из Републике Српске уочи обиљежавања Дана побједе над фашизмом

Република Српска

Каран: Наша обавеза према жртвама је да елиминишемо ревизију историје

5 ч

0
Милорад Додик у Москви разговарао с новинарима из Републике Српске уочи прославе Дана побједе над фашизмом

Република Српска

Додик: Сутра неколико састанака с Путином, Српска се уважава

5 ч

9

  • Најновије

21

33

Након Трампа огласио се и Зеленски: Има очекивања од Америке

21

29

Ђоковић након пораза донио разочаравајућу одлуку за навијаче

21

22

Дуга робија: Стигле казне за убиство инспектора Славољуба Шћекића

21

18

Гори контејнер у бањалучком насељу, ватрогасци излазе на терен

21

08

Стигли извјештаји вјештака о здравственом стању генерала Младића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner