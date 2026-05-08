Влада Српске обезбиједила средства за Универзитетску болницу у Фочи

Влада Републике Српске обезбједила је средства која ће бити уложена у Универзитетску болницу која ће бити један од најсавременијих здравствених центара.
Градњом новог блока студентског дома и нове зграде Медицинског факултета, студентски стандард у Фочи биће значајно унапријеђен.
Више од 72 милиона марака Влада Републике Српске уложиће у Универзитетску болницу, изградњу новог блока студентског дома и нове зграде медицинског факултета. То ће значајно да унаприједи студентски стандард у Фочи, поручује предсједник Владе, Саво Минић.
Нови павиљон студентског дома имаће 380 нових лежајева за домаће студенте. Општина је обезбиједила земљиште и пратећу инфраструктуру, а расписивање јавног позива очекује се у сљедећим мјесецима. Финансијски оквир биће око 10 милиона евра, најављује начелник општине.
Стандард студената унаприједило би и оснивање студентског друштвеног центра у оквиру дома, те на могућност коришћења мензе и студентима који не станују у дому, рекли су то студенти премијеру на ручку.
Милош Тодоровић, студент Медицинског факултета Фоча Универзитета у Источном Сарајеву
Влада ће уложити и у Универзитетску болницу, која ће бити један од најсавременијих здравствених центара у овом дијелу Српске.
Премијер је најавио да ће у понедјељак бити објављен јавни позив за пут Фоча – Шћепан Поље вриједан 50 милиона евра, те изратио наду да избор извођача и израда пројектне документације неће трајати дуго. Говорећи о дијелу пута према Тјентишу, он је саопштио да је данас тражио од министра саобраћаја и веза Српске Зорана Стевановића повратну информацију која ће бити јавна.
