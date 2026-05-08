Хаг одбио састанак са делегацијом Српске о здравственом стању Ратка Младића

Министарству правде Републике Српске стигао је одговор из Међународног резидуалног механизма за кривичне судове у Хагу у којем се наводи да предсједница Механизма у овом тренутку није у могућности да прими делегацију Републике Српске ради разговора о здравственом стању генерала Ратка Младића.
Министарство правде Републике Српске раније је затражило одржавање састанка министра правде Републике Српске Горана Селака са предсједницом Међународног резидуалног механизма за кривичне судове, као и са релевантним представницима ове институције, како би разговарали о здравственој заштити и условима у којима борави Ратко Младић.
У допису који је достављен Министарству правде Републике Српске наводи се да је Влада Републике Српске већ упутила писмо предсједници Механизма у којем се залаже за адекватну здравствену заштиту и пуштање Ратка Младића на лијечење у оквиру поступка који је тренутно у току.
"У том контексту, а ради очувања и привида и стварне судске независности у вези са захтјевом господина Младића, предсједница у овом тренутку није у могућности да прими делегацију“, наведено је у одговору из Хага.
Подсјећамо, Влада Републике Српске раније је упутила и хуманитарни апел у вези са здравственим стањем Ратка Младића.
Министарство правде Републике Српске затражило је састанак са представницима Међународног резидуалног механизма за кривичне судове у Хагу ради разговора о здравственој заштити и условима у којима борави Ратко Младић. — Selak Goran (@SelakG) May 8, 2026
