Хаг одбио састанак са делегацијом Српске о здравственом стању Ратка Младића

Аутор:

АТВ
08.05.2026 17:27

Mehanizam u Hagu
Фото: RTRS

Министарству правде Републике Српске стигао је одговор из Међународног резидуалног механизма за кривичне судове у Хагу у којем се наводи да предсједница Механизма у овом тренутку није у могућности да прими делегацију Републике Српске ради разговора о здравственом стању генерала Ратка Младића.

Министарство правде Републике Српске раније је затражило одржавање састанка министра правде Републике Српске Горана Селака са предсједницом Међународног резидуалног механизма за кривичне судове, као и са релевантним представницима ове институције, како би разговарали о здравственој заштити и условима у којима борави Ратко Младић.

У допису који је достављен Министарству правде Републике Српске наводи се да је Влада Републике Српске већ упутила писмо предсједници Механизма у којем се залаже за адекватну здравствену заштиту и пуштање Ратка Младића на лијечење у оквиру поступка који је тренутно у току.

"У том контексту, а ради очувања и привида и стварне судске независности у вези са захтјевом господина Младића, предсједница у овом тренутку није у могућности да прими делегацију“, наведено је у одговору из Хага.

Подсјећамо, Влада Републике Српске раније је упутила и хуманитарни апел у вези са здравственим стањем Ратка Младића.

Ратко Младић

Ратко Младић мождани удар

генерал Ратко Младић

Горан Селак

Хашки суд

