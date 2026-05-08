Стигао извјештај једног љекара вјештака о стању генерала Младића

Аутор:АТВ
Коментари:0
Одбрана и породица генерала Ратка Младића је добила извјештај једног од двојице љекара вјештака, које је ангажовао хашки Механизам због захтјева да буде пуштен на лијечење у Србију, изјавио је Срни генералов син Дарко Младић.
"Стигло је мишљење првог вештака, а другог још није. Вјероватно ће до краја дана стићи. Вјештаци би данас требали да поднесу те извјештаје", рекао је Дарко Младић, додајући да у овом тренутку не може да износи садржај извјештаја, док се не одобри шта је за јавност.
Бања Лука
Додик одговорио Савић-Бањац: Дајте локације, родитеље не занимају саопштења
Он је напоменуо да би данас и други вјештак требало да достави свој извјештај.
Према његовим ријечима, генерал Младић кратко је се чуо са својој супругом Босом.
"Могао је мало да прича, али стање је лоше и непромијењено", каже Дарко.
Суд у Хагу је 28. априла наложио да независни медицински вјештаци прегледају Младића због захтјева његове одбране да из хуманитарних разлога, неизљечиве болести, буде привремено или условно пуштен са издржавања казне доживотног затвора на коју је осуђен због наводних ратних злочина у БиХ.
Извјештај је првобитно био најављен за почетак маја, али је рок помјерен због додатних прегледа.
Република Српска
Стевандић за АТВ из Москве: С Русијом нас веже побједа над злом
Генерал Младић је 10. априла имао мождани удар и здравствено стање му се додатно погоршало због озбиљних неуролошких, кардиоваскуларних и нефролошких здравствених проблема.
Он се од 2024. године налази у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом.
Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу /Механизам/ више пута је одбио захтјев да генерал Младић буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србију.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
37 мин0
Република Српска
1 ч2
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Најновије
16
01
15
56
15
52
15
46
15
43
Тренутно на програму