Шуме Српске: Губитак мањи за 6,6 милиона КМ

Предузеће "Шуме Републике Српске" умањило је у прошлој години губитак за 6,6 милиона КМ у односу на годину раније, што је јасан показатељ да предузете мјере финансијске консолидације, рационализације трошкова и унапређења организације рада дају конкретне резултате, саопштено је из ове компаније.
Негативан финансијски резултат у 2024. години износио је 15.569.355 КМ, а у 2025. години 8.957.081 КМ.
Из "Шума" наводе да се у 2025. годину ушло са увећаним залихама шумских дрвних сортимената, нарочито оних ниже вриједних, који су чинили око 73 одсто укупних залиха.
- Значајан дио тих залиха био је у фази декласирања, као и 170.000 метара кубних случајних ужитака четинара, уз учешће рудног и целулозног дрвета више од 60 одсто. То је утицало на лошију сортиментну структуру и мању просјечну цијену, која је код четинара била мања од планиране за око 10 КМ по метру кубном, што је утицало на негативан резултат - истиче се у саопштењу.
Позитивни помаци видљиви су и у процесу производње шумских дрвних сортимената, те је извршење сјече у 2025. години повећано са 87 на 90 одсто, док је реализација повећана са 84 на 92 одсто у односу на годину прије.
Из "Шума" посебно истичу добре резултате из првог квартала ове године, када је у односу на исти период лани остварен раст сјече и реализације шумских дрвних сортимената.
- Сјеча и израда је 369.664 метара кубних, односно 118 одсто у односу на планирано за први квартал, привлачење 330.242 метара кубних, односно 108 одсто у односу на планирано, а реализација 316.436 метара кубних, односно 101 одсто у односно на план, што је за шест одсто више у односу на исти период 2025. године - наводи се у саопштењу.
На основу ових показатеља, остварене просјечне цијене за наведени период и чињенице да на залихама нема декласираних шумских дрвних сортимената, те да је потражња за свим сортиментима добра, из "Шума" истичу да је оправдано очекивати значајно боље резултате пословања у овој години.
Додају да су наставили и процес оптимизације радне снаге у складу са реалним пословним потребама, те да је број запослених смањен за 552 радника, природним одливом и пензионисањем, а да је радни однос на одређено вријеме продужаван производним радницима, као и попуњавањем упражњених радних мјеста само у случају када није било могуће обезбиједити попуну из постојеће радне снаге.
Тренутно је у "Шумама" запослено 4.150 радника, распоређених у 32 организациона дијела, а ради даљег смањења броја радника припремљен је и пуштен у процедуру Правилник о стимулативним отпремнинама.
- Упркос свим финансијским изазовима, водило се рачуна о економско-социјалном положају радника, па је тако цијена рада почетком 2025. године повећана на 200 КМ, а од 1. маја ове године она ће износити 230 КМ - наводи се у саопштењу.
Истовремено се радило и на сустизању редовности исплате плата, тако да су у току 2025. године четири организациона дијела исплатила 14 плата, а њих седам 13 плата.
Шумска штета је у 2025. години смањена за 41 одсто количински и 15 одсто финансијски у односу на 2024. годину, што указује на бољу и ефикаснију контролу.
Из "Шума" подсјећају грађане да све сумње на нелегалне активности у сектору шумарства могу анонимно пријавити на бесплатан број 080 05 01 02.
Из овог предузећа поручују да ће бити настављене активности које су већ дале ефекат, уз строго праћење извршења планиране производње, редовно измиривање обавеза према извођачима радова и радницима предузећа, праћење планиране сортиментне структуре, контролу трошкова и реализацију свих предвиђених мјера.
- Циљ је да се процес стабилизације убрза, оствари позитиван резултат и створе услови за дугорочно одрживо пословање - наведено је у саопштењу.
