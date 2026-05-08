Окончана обдукција дјетета преминулог у приједорској болници

АТВ
08.05.2026 17:59

Болница у Приједору
Окружно јавно тужилаштво Приједор наставља интензиван рад на утврђивању узрока смрти дјетета у приједорској болници, окончана је обдукција у Заводу за судску медицину Републике Српске и обдуцент Жељко Каран ће израдити налаз и мишљење, изјавила је главни тужилац овог тужилаштва Слађана Марић.

Она је навела да је од почетка укључена у овај случај заједно са дежурним тужиоцем и да су Полицијској управи Приједор наложене мјере за даља поступања.

"Када буду сачињени налаз и мишљење обдуцента и када се спроведу наложене мјере у сарадњи с полицијским службеницима имаћемо комплетну слику и расвијетлити околности усљед којих је наступила смрт", рекла је Марићева Срни.

Она је додала да у овом моменту не може дати више информација о случају, као и да сви евентуални даљи кораци зависе од обдуцентског налаза и од мјера на којима полиција и тужилаштво настављају радити.

Болница "Др Младен Стојановић" Приједор јуче је саопштила да се у потпуности ставља на располагање породици дјетета и истражним органима.

Дијете је 6. маја примљено на педијатрију ове болнице гдје је, упркос предузетим напорима, преминуло.

Случај је пријављен Полицијској управи Приједор.

