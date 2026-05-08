Ухапшен Приједорчанин, одузето 2,7 килограма хашиша

Аутор:Огњен Матавуљ
Приједорска полиција ухапсила је М.М. из тог града код кога су пронашли и заплијенили 2,7 килограма хашиша.
Како сазнаје АТВ осумњичени је заустављен у саобраћају и у возилу му је пронађено око килограм хашиша. По наредну суда извршен је претрес стана који је користио и том приликом је пронађено и одузето више од 1,5 килограма хашиша.
У ПУ Приједор наводе да је М.М. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело неовлаштене производње и промета дрогом.
”Контролом наведеног лица, као и претресом стамбених просторија које користи пронађено је и одузето 11 вакум врећица са садржајем смеђе материје налик на хашиш, укупне масе 2,7 килограма”, саопштила је ПУ Приједор.
Након криминалистичке обраде М.М. је уз извјештај о почињеном кривичном дјелу предат у надлежност тужилаштва. Након испитивања осумњиченог тужилаштво је предложило мјеру једномјесечног притвора.
