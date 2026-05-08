Акција "Stranger": Ухапшен Суданац, пронађена већа количина дроге

08.05.2026 09:16

У акцији "Stranger" полиција Кантона Сарајево ухапсила је A.Y.R.G (29) из Судана, због сумње да је неовлаштено производио и продавао дрогу.

"На основу прибављене судске наредбе, на подручју Центра извршен је претрес путничког моторног возила, као и лични претрес 29-годишњег A.Y.R.G., којом приликом је пронађено више различитих паковања материја које асоцирају на опојне дроге: марихуана - више од 500 грама, спид- више од 100 грама, кокаин – више од 40 грама, МДМА – шест грама, метамфетамин – пет грама, ЛСД – 14 комада маркица, таблете екстази – 25 комада, дигитална вага, као и други предмети од интереса за истрагу", наводе из МУП-а Кантона Сарајево

Такође,од наведеног је одузет и аутомобил „Шкода Октавиа".

Осумњичени A.Y.R.G. налази се на криминалистичкој обради.

