Акција "Stranger": Ухапшен Суданац, пронађена већа количина дроге

Аутор:АТВ
Коментари:0
У акцији "Stranger" полиција Кантона Сарајево ухапсила је A.Y.R.G (29) из Судана, због сумње да је неовлаштено производио и продавао дрогу.
"На основу прибављене судске наредбе, на подручју Центра извршен је претрес путничког моторног возила, као и лични претрес 29-годишњег A.Y.R.G., којом приликом је пронађено више различитих паковања материја које асоцирају на опојне дроге: марихуана - више од 500 грама, спид- више од 100 грама, кокаин – више од 40 грама, МДМА – шест грама, метамфетамин – пет грама, ЛСД – 14 комада маркица, таблете екстази – 25 комада, дигитална вага, као и други предмети од интереса за истрагу", наводе из МУП-а Кантона Сарајево
Такође,од наведеног је одузет и аутомобил „Шкода Октавиа".
Осумњичени A.Y.R.G. налази се на криминалистичкој обради.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
12
23
12
21
12
18
12
15
12
12
Тренутно на програму