Пао у акцији "Калибар": Пронађене пушке, бајонет и муниција

Полиција ПУ Градишка је у оквиру оперативне акције "Калибар", ухапсили А.К. из Градишке код којег су пронађене војна и аутоматска пушка, бајонет и муниција.
Лице А.К. се терети да је починио кривично дјело недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.
На основу наредбе Основног суда у Градишци, а уз претходно прикупљена оперативна сазнања, 30.4.2026. године, извршен је претрес куће, помоћних објеката и возила које користи осумњичени, којом приликом су пронађени и одузети војна пушка, аутоматска пушка, бајонет за аутоматску пушку, као и одређена количина муниције.
О догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио да се по комплетирању предмета достави извјештај о почињеном кривичном дјелу против осумњиченог, саопштено је испред ПУ Градишка.
