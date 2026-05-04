Детаљи с рочишта: Тарик Прусац раније пријетио ако му узму дијете да ће завршити под земљом

Пред Кантоналним судом у Сарајеву одржано је рочиште за одређивање притвора Тарику Прусцу за убиство Елме Годињак.
Прусац је у судници рекао да му је јасно шта му се ставља на терет.
Адвокат осумњиченог Дамир Кочо је тражио искључење јавности, но његов захтјев је одбачен, јер дјевојчица није директно оштећена.
Тужитељица Ива Курилић је била изричито против овог приједлога те је казала да су детаљи овог злочина већ познати те да неће наводити име дјетета нити спомињати детаље око самог дјетета.
Приједлог притвора је затражен због узнемирења јавности и страха од понављања кривичног дјела.
Судија је појаснио да се осумњичени терети за тешко убиство женске особе. Појаснио је да је ријеч о новом кривичном дјелу из прошле године.
Курилић је казала да су од свједока чули да је Прусац испалио два хица из службеног пиштоља компаније Сец Оне, да је један оштетио зид, а други убио Годињак. Након тога је на силу аутомобилом одвео дјевојчицу. Навела је да је приоритет био проналазак дјетета, а онда су почели с увиђајем.
Навела је да је оштећена била видно претучена у предјелу главе с бројним подливима око ока, по глави, рукама и ногама.
"Пуцањ је био из велике близине. Утврђени није позвао Хитну помоћ, није провјерио да ли је жива. Дјевојчица је све вријеме присуствовала и гледала ова дешавања. Био је утисак уха на вратима, он је њу чекао и вребао. Она је била у тенама, била је спремна за ван. У стану су били присутни трагови борбе, биле су разбацане ствари по поду. Он је чекао када ће изаћи из стана и напао је. Она је ситнија особа, није имала шансе против осумњиченог који ради као заштитар. Осумњичени је био дужан да преда пиштољ у сеф, а он то није урадио, а тај дан није радио. Агенција га није пријавила, тек су пријавили када су видјели да је он починилац. Он је купио траку у једној продавници, она је била потпуно излијепљена. Преко уста и главе било је 20 слојева траке", рекла је Курилић.
Додала је да су свједоци видјели да је она плакала, да је ту била дјевојчица и да је он био свјестан шта ради и пуцао из непосредне близине.
Елма Прусац је прекинула брачну заједницу у фебруару, када је рекла и да се жели одселити. Рекла је да је он вријеђа, врши психичко насиље, раније је рекао да ко му узме дијете завршит ће под земљом, то је било 21. јануара. Добио је дозволу да дијете викендом, након тога је почио уходити и пратити. Она је тражила само заштитне мјере, вјерујући да ће то престати. Осумњичени је долазио испред стана њене мајке, пратио је, чак је зауставио и њеног новог партнера. Осумњичени је изјавио да је све урадио у намјери да види дијете, а Центар за социјални рад је потврдио да је могао да види дијете викендом, преноси Аваз
