Тужилаштво КС предложило једномјесечни притвор Тарику Прусцу

Тужилаштво КС предложило је Кантоналном суду у Сарајеву одређивање једномјесечног притвора Тарику Прусцу осумњиченом за убиство Елме Годињак.
Притвор је предложен због опасности да би осумњичени боравком на слободи могао поновити кривично дјело и због опасности да би боравком на слободи осумњиченог могло доћи до узнемирења јавности, наводе из Тужилаштва КС.
Подсјетимо, Тарик Прусац осумњичен је да је у сарајевском насељу Добриња усмртио своју бившу супругу и ранио њеног брата.
