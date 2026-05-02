Тарик Прусац осумњичени за убиство новинарке Елме Годињак данас пред Тужилаштвом

Тарик Прусац, који се сумњичи за убиство новинарке Елме Годињак на Добрињи, данас, 2.маја биће предат у Тужилаштво Кантона Сарајево, преносе федерални медији.
Након стравичног убиства које се јуче догодило у сарајевском насељу Добриња, јутрос се огласило и Тужилаштво Кантона Сарајево.
"У току дана осумњичени за убиство 41-годишњакиње бит ће предат у надлежност КТКС. Истовремено ће у току дана бити обављена и обдукција тијела убијене", потврдила је јутрос портпаролка Тужилаштва КС Азра Бавчић.
Овај стравичан злочин јуче је потресао мјештане Добриње, нарочито јер се убиство догодило за празник 1. мај, а убица је побјегао с мјеста злочина међу људе.
На шеталишту Дарива, гдје је било пуно шетача и грађана који су свој слободан дан одлучили провести с породицом и пријатељима, узнемирила је вијест да је починилац на слободи.
Према сазнањима "Аваза", Прусац је на Дариви оставио аутомобил, након чега се упутио према Башчаршији.
Тамо је пронађен у једном угоститељском објекту, односно у познатој ћевабџиници, гдје је јео ћевапе заједно с дјевојчицом коју је повео са собом. Подсјећања ради дјевојчица има само пет година.
На сву срећу, дјевојчица није повријеђена. У јавности су се биле појавиле бројне дезинформације да је рањен брат убијене. Међутим, из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, потврдили су да приликом извршења кривичног дјела није било рањавања било које мушке или неке друге особе.
На шеталишту Дарива трајала је опсежна полицијска потрага за осумњиченим, а полиција је враћала грађане из тог подручја током трајања проналаска осумњиченог.
Јуче се огласио МУП КС са званичним саопштењем за јавност.
"У 16.15 сати Полицијској управи Нови Град је пријављена употреба ватреног оружја у насељу Добриња, улица Омладинских радних бригада. Љекар Хитне помоћи је у 16.30 сати констатовао смрт жене у доби од 41 године. У 19.15 сати, полицијски службеници Управе полиције МУП-а КС лишили су слободе мушкарца Т.П. (1977) због основа сумње да је починио кривично дјело Убиство. 49-годишњак је лишен слободе на подручју општине Стари Град. Дијете које је починилац повео са собом након извршења кривичног дјела је пронађено неповријеђено и тренутно се о дјетету скрбе стручњаци. Увиђај, којим руководи тужилац КТКС, још траје - истакли су из МУП-а КС јуче.
