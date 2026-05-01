Адвокатица убијене Елме Годињак: "Тарик ју је уходио и имао забрану приласка"

АТВ
01.05.2026 21:03

Убијена Елма Годињак-Прусац (41) била је у поступку развода од Тарика Прусца (49) који је уходио и којем је била изречена мјера забране приласка.

Адвокатица Елмедина Бојичић, која је заступала Елму у бракоразводној парници, у разговору за Кликс каже да је Елма страховала за свој живот.

"Покушали смо иницирати споразумни развод, али он није пристајао па смо поднијели тужбу. Тренутно је на снази била мјера забране, Елма га је више пута пријављивала полицији, стално је пратио, уходио и јако се плашила. Имам утисак да је имала осјећај да се нешто овакво може десити", говори потресена Бојичић.

Истиче како је јако разочарана што се показује да мјера забране приласка, која је на папиру, заправо не значи ништа. Упркос постојању мјере, Елма је убијена.

"Он није желио да се разведе, стално је пратио и више пута га је пријављивала полицији због чега му је у коначници и изречена мјера забране", каже Бојичић.

На питање да ли располаже информацијама да ли је Тарик Прусац био насилан у браку, одговорила је:

"Није био насилан. Она једноставно није више жељела с њим да живи, а он то није прихватао. Он је њу плашио тим чудним понашањем, стално је пратио возилом, осјећала се несигурно, знале су је колеге с посла пратити кући".

Тарик Прусац је ухапшен на Башчаршији гдје је, са петогодишњом кћерком, побјегао након убиства.

