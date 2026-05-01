Нашло кесицу са отровом и прогутало: Дијете (4) се отровало мишомором, хитно пребачено у болницу

Четворогодишње дијете се током поподнева отровало мишомором у Житорађи. Хитно је пребачен у Општу болницу Прокупље санитетом Дома здравља Житорађа.
Како је потврђено медијима у овој здравственој установи, малишан је дошао са родитељима у госте и играо се у дворишту.
Дијете је нашло кесице мишомора и једну отворило и прогутало прашкасту супстанцу.
Родитељи су примијетили па га одвели у Дом здравља Житорађа, а одатле је транспортован у Прокупље гдје је у току дијагностика повреда, пише Информер.
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
