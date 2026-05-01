У сарајевском насељу Добриња дошло је до пуцњаве у којој је једна особа убијена потврђено је за портал „Аваза“.
На лицу мјеста су припадници Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево (МУП КС). Све се догодило у улици Омладинских радних бригада.
Према незваничним информацијама, убијена је жена, а њен брат је рањен. Наводи се да је до пуцњаве дошло у стану након што је мушкарац пуцао на жену.
Након пуцњаве осумњичени је побјегао с мјеста догађаја, а полиција је покренула потрагу за њим, преноси Аваз
