Испливали језиви детаљи: Комшије проговориле о братоубиству код Сомбора

Братоубиство у селу Стапар код Сомбора запрепастило је мјештане, који кажу да се иза крвопролића крију несугласице међу браћом, наводно све због коцке и проблема које је тај порок донио.
Подсјетимо, Радован Т. (57) је у уторак хицима из ватреног оружја убио рођеног брата Синишу Т. (53) у кући њихове мајке, а онда је пуцао и у себе. Синиша је преминуо на мјесту, а Радован је са тешким повријдема превезен у УКЦ Војводине, али је тамо убрзо по пријему преминуо.
Радованова сахрана одржана је 30. априла, док ће убијени Синиша бити испраћен на вјечни починак у суботу, 2. маја.
Мјештани Стапара, како кажу, не памте већу сахрану од Радованове.
"Стапарци не памте оволику сахрану. Нико за њега нема ружну ријеч да каже. Погледајте колико је људи дошло, то све говори. Био је вредан, способан, породичан човек. Био је омиљен свуда", коментарисали су људи на гробљу.
У разговору са комшијама покојне браће који су говорили за Курир, њихова сумња је да су се браћа завадила због коцкарских дугова млађег брата Синише, те да је свађа ескалирала.
"Синишу и Радована је познавало цело село. Ово је мало место, сви се међусобно познајемо. Радован је особа за коју нико не би могао да претпостави да би могао да буде спреман на такав злочин", каже једна мештанка и додаје:
"Они су били добро ситуирани, имућна породица. Старији брат, Радован, је имао своју фирму, фабрику дрвене амбалаже и поред тога још и фарму оваца. Млађи брат, Синиша, се једно време бавио и политиком, а како се причало по селу, у посљедње вријеме је упао у неке дугове. Чула сам да је имао проблем са коцком."
Комшија који живи недалеко од куће мајке покојне браће открио је да окружење сумња да је Синишин порок био окидач да се свађа заврши трагично.
"Сада се по селу прича да је свађа избила око новца и некакве коцке. То су све сесока нагађања, али ни ја не видим шта би друго могло да натера Радована, који не би мрава згазио, да учини нешто тако", каже мештанка.
"У Универзитетски клинички центар Војводине примљен је пацијент Р.Т. мушког пола, као премјештај из Опште болнице Сомбор због повреда задобијених упуцавањем ватреним оружјем у главу. Иницијално је збринут у регионалном центру, гдје је седиран, ендотрахеално интубиран и подвргнут ЦТ прегледу главе, након чега је индикован транспорт у Ургентни центар Клиничког центра Војводине ради даљег лијечења. Упркос примени свих расположивих мјера интензивног лечења и реанимације, није дошло до повољног исхода, те је констатован смртни исход", наводи се у саопштењу УКЦ.
Иначе, породични злочин догодио се у кући њихове мајке, иначе, васпитачице у пензији, преноси Курир.
