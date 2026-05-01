Нова истрага о смрти дјевојке на парасејлингу: Објављен разговор скипера

Основно државно тужилаштво у Котору поново ће испитивати трагедију у којој је приликом парасејлинга прошле године у Будви погинула Новосађанка Тијана Р. (19).
Нова истрага покренута је пошто је Више државно тужилаштво у Подгорици укинуло рјешење колега из Котора које су одбациле кривичну пријаву поднесесну због страдања дјевојке, пренио је Дан.
На одлуку о одбацивању кривичне пријаве жалбу је уложио адвокат породице Новосађанке која је трагично изгубила живот, а Више тужилаштво је усвојило.
Иако је Основно државно тужилаштво у Котору утврдило да нема основа сумње да је ико починио кривично дјело које се гони по службеној дужности, њихове надређене колеге оцијениле су да је таква одлука нејасна и није заснована на потпуно утврђеним чињеницама.
"Више државно тужилаштво у Подгорици је, поступајући по притужби адвоката, пуномоћника оштећене породице пок. Т.Р. на рјешење о одбацивању кривичне пријаве Основног државног тужилаштва у Котору против М.К., К.М. и И.К. због кривичног дјела тешко дјело против опште сигурности у вези кривичног дјела изазивање опште сигурности, оцијенило да је предметно рјешење нејасно и засновано на непотпуно и погрешно утврђеном чињеничном стању, због чега је предмет враћен Основном државном тужилаштву у Котору ради предузимања свих неопходних мјера и радњи у циљу потпуног и правилног утврђивања чињеничног стања и доношења правилне и законите одлуке, одговорили су "Дану" из Вишег државног тужилаштва у Подгорици.
У образложењу которског тужилаштва о одбацивању кривичне пријаве наводи се да не постоји основана сумња да је било ко од организатора и посаде одговоран за тешко дјело против опште опасности или било које друго кривично дјело које се гони по службеној дужности.
Млада Новосађанка страдала је 28. маја прошле године, око 11 часова, када је, како се наводило након несреће, прихватила промотивну вожњу парасејлингом на Будванској ривијери у организацији фирме "Jet Sky Budva".
Лет је почео код Словенске плаже, а пловило се потом удаљило ка отвореном мору, у правцу плаже Могрен. Трагедија је снимљена и на видео-запису забиљежено је како Тијана у једном тренутку почиње да маше и виче. Након тога је покушала да се подигне из сједишта, откопчала прслук и заштитни појас, изашла из сједишта и пала у море са висине процијењене између 50 и 70 метара.
Обдукциони налаз Клиничког центра Црне Горе показао је да је смрт наступила усљед утопљења и поремећаја дисања због удисања крви из расцепа плућа. Повреде су, како се наводи, настале усљед пада са висине и удара о морску површину.
На друштвеним мрежама и порталима објављен је и разговор скипера приликом несреће. У једном моменту, један од скипера, српски држављанин, реагује када је примјетио да је сједиште на падобрану празно и почиње да виче и да псује на енглеском.
Након псовки је рекао другом: "Нема дјевојке, јао! Када је пала?! Глупа реклама!"
"Не знам", одговорио је други скипер, иначе турски држављанин.
"Како је ово могуће", говорио је српски држављанин који је псовао све вријеме.
Касније се чује како Србин некоме, кога ословљава са Немања, објашњава да не зна ко је дјевојка коју су возили, али да "ње нема".
"Брате, пала је дјевојка из ваздуха, је л жива уопште?! Не знам ко је риба, брате, само је на падобрану нема, брате!".
Даље коментаришу да ли је несрећна дјевојка уопште жива.
"Жива је", рекао је турски држављанин на енглеском, а Србин је некоме говорио:
"Брате, пала је дјевојка са падобрана, брате, не знам ни да ли је жива!".
Они су затим кренули да се питају да ли је неко већ покупио дјевојку из мора.
