Откривено ко стоји иза дојаве о бомби у школи у БиХ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Дојава да је у школи на подручју Зенице постављена бомба, запримљена је данас у 14:28 сати позивом мушке особе на број 122, у дежурној служби Полицијске станице Центар у Зеници.
Како је саопштено из МУП-а ЗДК, одмах након запримљене дојаве, службеници Одсјека криминалистичке полиције Полицијске управе И у Зеници су, уз подршку Сектора криминалистичке полиције и под надзором дежурног тужиоца Кантоналног тужилаштва Зеничко-добојског кантона, подузели интензивне мјере и радње на утврђивању идентитета особе која је упутила спорну дојаву.
Друштво
"Оперативним радом и другим провјерама, дошло се до сазнања да се у везу са извршењем овог кривичног дјела може довести малољетно лице, рођено 2011. године, из Зенице, које је у службеним просторијама Полицијске управе И, у присуству мајке, бранитеља и упосленика Центра за социјални рад Зеница, испитано у својству осумњиченог због постојања основа сумње да је починило кривично дјело Лажно пријављивање из члана 347. Кривичног закона Федерације БиХ", додају из полиције.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму