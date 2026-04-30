Жесток судар на ауто-путу у БиХ

30.04.2026 19:27

Удес на ауто-путу А1
Тежа саобраћајна несреће десила се данас, 30. априла, на дионици ауто-пута А-1 смјер Какањ-Лашва. У овом судару једна особа задобила је тјелесне повреде.

Како је потврђено за портал "Радиосарајево.ба" из МУП-а ЗДК, несрећа се десила у мјесту Биљешево.

"Несрећа је пријављена у 16:45 сати. Учествовала су два возила. Једна особа је задобила лакше тјелесне повреде, друга особа је без повреда", казала је портпаролка МУП-а ЗДК Лејла Екиновић.

Додала је да се саобраћај на ово дионици одвија нормално.

С обзиром на предстојеће првомајске празнике, на путевима широм БиХ забиљежена је појачана фреквенција возила, те се возачима савјетује додатни опрез и стрпљење.

