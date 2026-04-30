Род Благојевић се огласио о Додиковој посјети САД

Аутор:АТВ
Коментари:4
Бивши гувернер Илиноиса Род Благојевић пожелио је добродошлицу предсједнику СНСД-а Милораду Додику у Чикагу и честитао му на награди за лидерство и борбу за демократију.
"Добро дошао назад, предсједниче Додик. Хвала Вам на подршци предсједнику САД Доналду Трампу и честитке на добијању престижне награде за лидерство и борбу за демократију", објавио је Благојевић на "Иксу".
Додику ће данас бити уручена награда за лидерство и залагање за демократију на Универзитету "Џадсон" у САД током Форума свјетских лидера 2026. године "Залагање за демократију".
Welcome back President Dodik. Thank you for supporting President Trump & congratulations on receiving the prestigious World Leaders Forum award for Standing Up For Democracy.— Rod Blagojevich (@realBlagojevich) April 30, 2026
This material is distributed by RRB Strategies LLC on behalf of the Republic of Srpska. Additional… https://t.co/UzObxtPOKp
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
20
57
20
49
20
44
20
37
20
29
Тренутно на програму