Logo
Large banner

Род Благојевић се огласио о Додиковој посјети САД

Аутор:

30.04.2026 19:22

Коментари:

Фото: X / Milorad Dodik

Бивши гувернер Илиноиса Род Благојевић пожелио је добродошлицу предсједнику СНСД-а Милораду Додику у Чикагу и честитао му на награди за лидерство и борбу за демократију.

"Добро дошао назад, предсједниче Додик. Хвала Вам на подршци предсједнику САД Доналду Трампу и честитке на добијању престижне награде за лидерство и борбу за демократију", објавио је Благојевић на "Иксу".

Додику ће данас бити уручена награда за лидерство и залагање за демократију на Универзитету "Џадсон" у САД током Форума свјетских лидера 2026. године "Залагање за демократију".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (4)
Large banner

  • Најновије

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner