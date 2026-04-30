Додик на мјесту гдје је Тесла оставио траг који траје до данас

30.04.2026 17:59

Додик на видиковцу зграде Џон Хенкок у Чикагу
Фото: Screenshot / X

Лидер СНСД-а Милорад Додик објавио је на друштвеним мрежама фотографије са видиковца зграде Џон Хенкок у Чикагу, граду у којем је Никола Тесла свијету показао снагу идеје и знања.

Додик је истакао да је поносан гледајући у мјесто гдје је један Србин оставио траг који траје до данас.

Додик је нагласио да гледа на мјесто гдје је на Свјетској изложби 1893. године Никола Тесла први пут освијетлио велики простор наизмјеничном струјом и заувијек промијенио свијет, побиједивши у визији и знању оне који су мислили да је немогуће.

"За нас је то више од историје - то је подсјетник на снагу ума, слободе и храбрости да се иде испред времена", написао је Додик на друштвеним мрежама.

Додик борави у САД, гдје га очекују важни сусрети, разговори и обраћања, као и уручење награде на Универзитету Џадсон.

Милорад Додик

Никола Тесла

Америка

Чикаго

Додик у Чикагу

Додик у Америци

