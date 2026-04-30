Радослав одвео на ДНК анализу четворо дјеце - живот му се срушио

Радослав је преко ДНК теста сазнао болну истину о жени Лидији и дјеци за коју је мислио да су његова.
Године 2008, четрдесетдеветогодишњи становник Перма Радослав Русинов, пролазио је кроз тежак развод. Радио је као таксиста, посједовао мали возни парк и, упркос свему, очајнички је желио нову, озбиљну везу.
"Једног дана сам разговарао са колегама возачима и замолио их да ме упознају са неком мршавом дјевојком. Један од њих ми је дао број своје сталне клијенткиње; и она се управо развела од мужа, а њен син Никита имао је двије године. Позвао сам је да изађемо, пољубио је на растанку и рекао: ‘Желим породицу и дјецу. Ако си заинтересована, позови ме!’", започео је своју причу.
Како је касније и сам признао, заљубио се без задршке, готово истог тренутка када ју је угледао.
"Када сам први пут видио Лидију, срце ми је заиграло. Огромне плаве очи, витка, њежна. Покушавали су да ме одговоре, говорили: ‘Зашто да се мучиш са женом која је 18 година млађа?’ Али шта сам могао ако сам се заљубио?", рекао је Радослав.
Лидија, која је тада имала око двадесет година, јавила се недјељу дана касније и пристала да покушају да заједно изграде заједнички живот.
"Све је међу нама било лијепо и пријатељски", присјетио се.
Радослав је довео своју младу супругу у стару кућу своје баке и убрзо започео градњу нове, простране куће поред ње. Сањао је о великој породици и улагао је све своје снаге да тај сан постане стварност.
"Имали смо добар однос, пун разумијевања и склада", присјећао се.
"Лида је вољела плес, па смо заједно излазили, ишли у клубове, дружили се. Како сам могао да јој то ускратим? Била је млада и пуна енергије", наставио је исповијест.
До 2011. године кућа је била завршена, а исте године рођен је њихов први син, Петар. Три године касније стигла је кћерка Настја, а потом и други син, Радослав.
"Десило се да сам им свима унапријед бирао имена", говорио је.
"Настју сам назвао по баки, а када смо чекали најмлађег сина, одлучио сам да носи моје име. Тада сам био истински срећан — велика кућа, дјечји смијех, сталне обавезе, али оне лијепе, породичне", причао је.
У међувремену се запослио у градској администрацији Перма, у сектору за одржавање путева. Слободног времена готово да нису имали: заједно су путовали, боравили у природи, бавили се спортом. Чак су купили и већи аутомобил, јер стари више није могао да прими цијелу породицу.
Један обичан јесењи дан 2018. године преокренуо је његов живот. На мобилни телефон стигао је позив са непознатог броја.
"Желим да знаш да твоја жена спава са мојим мужем!", рекао је женски глас.
Те вечери избио је озбиљан сукоб у кући. Радослав је захтијевао објашњење.
"Питао сам: ‘Да ли је то истина, Лида? И чија су то дјеца?’ Она је плакала и говорила да су то само злонамјерне приче. И ја сам јој повјеровао. Имали смо четворо дјеце, а најмлађи је имао једва годину и по", рекао је Радослав.
Ипак, сумња се увукла и није га напуштала. Почео је да примјећује ствари које раније није.
"Дешавало се да изненада оде од куће, сједне у ауто који је чека и нестане на неколико дана. Говорила је да иде код сестре. А ја сам све више остајао са дјецом и питао се — зашто су толико другачија од мене?".
Неколико мјесеци касније, Лидија му је саопштила да је поново трудна.
"Питао сам је чије је дијете, а она се наљутила и рекла да је моје, као и сва остала. Дуго смо бирали име, док нисам угледао књигу Марка Твена. Тако смо одлучили да се зове Марко".
Када је први пут видио новорођенче, сумње су се вратиле са још већом снагом.
"Тада ми је пукло стрпљење. Окупио сам сву дјецу и одвео их на ДНК тест. Потрошио сам скоро двије плате. Када су стигли резултати — свијет ми се срушио", рекао је он.
Резултати су показали да најстарији син, кћерка и новорођени Марко нису његова биолошка дкеца. Само код сина Радослава потврђена је очинска веза.
"Годинама сам био варан", рекао је и додао:
"Живјела је двоструки живот. Имала је другог мушкарца још прије него што смо се упознали и никада га није напустила. Рађала је његову дјецу, а мени говорила да су моја. Волио сам их као своје. Како то човјек да опрости?".
Поднио је захтјев за развод и рекао супрузи да оде код човјека којег воли.
"Било је суза, пријетњи и молби, али одлука је била донијета. Дјеца треба да буду са својим биолошким оцем, а она са човјеком којег воли. Не можеш промијенити нечију природу", каже преварени мушкарац.
Дјеци је отворено рекао истину:
"Дјецо, ја сам отац вашег брата. Ви имате другог оца и упознаћете га".
Лидија је отишла са троје дјеце, док је Радослав остао са својим сином. Касније му се придружио и Никита, њен син из првог брака, који није имао гдје да оде.
Године су пролазиле. Радослав је остао са двојицом дјечака и наставио живот без освртања.
"Никита је сам одлучио да остане са мном. Данас има 18 година, бави се спортом и планира војску. Радослав иде у школу, тренира хокеј. Све радимо заједно", испричао је.
На прошлост гледа без горчине:
"Судбина ми је дала дјецу и ја их одгајам. То је најважније. Све сам ријешио сам, без адвоката, и поносан сам на то".
Са бившом супругом више нема контакт.
Данас, са 55 година, Радослав признаје да није пронашао нову партнерку:
"Авантуре ме не занимају. А пронаћи праву особу данас је тешко", каже Радослав.
Ипак, није изгубио смисао за хумор:
"Понекад се погледам у огледало, видим да сам још ту — и одмах ми буде лакше. Ако се поново заљубим, бићу срећан".
Његова прича остаје свједочанство о издаји, али и о снази да се, упркос свему, настави даље — достојанствено и без одустајања.
