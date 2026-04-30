За 21 пројекат у Српцу 14 милиона марака

АТВ
30.04.2026 18:51

Сједница Скупштине општине Србац
Фото: Срна

Скупштина општине Србац усвојила је данас План капиталних инвестиција за ову годину, којим је предвиђена реализација 21 пројекта у укупној вриједности око 14 милиона КМ.

Замјеник начелника општине Владимир Гужвић рекао је да је у оквиру плана предвиђен наставак програма стамбеног збрињавања младих брачних парова, за шта ће у првој фази до краја године бити издвојено 900.000 КМ.

Додик САД

Република Српска

Тришић Бабић: Награда Додику у Америци, награда је и Српској

Он је навео да је након израде главног пројекта у току припрема тендерске документације, те да влада велико интересовање младих за овај програм.

Гужвић је подсјетио да је прошле године стамбено питање ријешило 20 младих брачних парова у оквиру пилот-пројекта вриједног 1,69 милиона КМ, преноси "Срна".

Планом капиталних инвестиција више од седам милиона КМ биће уложено у путну инфраструктуру, укључујући завршетак реконструкције магистралног пута Србац–Дервента, изградњу кружне раскрснице и санацију локалних путева.

Предвиђена је и изградња вртића у Кукуљама, санација мокрих чворова у основној школи у Српцу, реконструкција Дома културе "Угљеша Којадиновић", наставак изградње објекта полицијске станице и спортског центра Фудбалског клуба "Слога", као и изградња терена са вјештачком травом.

Трудница

Градови и општине

Морала да му враћа дио плате: Породиља из Зворника пријавила послодавца

Међу планираним пројектима су и изградња амбуланте породичне медицине у Гламочанима, реконструкција водоводне мреже Србац-Ножичко, унапређење јавне расвјете, санација друштвених домова и изградња постројења за сортирање комуналног отпада.

Више из рубрике

Морала да му враћа дио плате: Породиља из Зворника пријавила послодавца

Градови и општине

Морала да му враћа дио плате: Породиља из Зворника пријавила послодавца

2 ч

0
Средствима кабинета предсједника Српске купљен простор за проширење вртића

Градови и општине

Средствима кабинета предсједника Српске купљен простор за проширење вртића

4 ч

0
Школске клупе у учионици.

Градови и општине

Јајце: Лажне дојаве о бомбама у десет школа

8 ч

0
Пронађено је 10 угинулих свиња на обали Дрине, у Граду Бијељина, мјесна заједница Јоховац.

Градови и општине

Познато да ли су биле заражене свиње бачене у Дрину

10 ч

0

  • Најновије

20

57

Цвијановић: Обрачуни са Милорадом Додиком трају од када је закорачио у политичку арену

20

49

Амиџић поручио опозицији: Питајте Шмита, ако смијете

20

44

Бањалука фирми плаћа скоро 70.000 КМ да ''навија'' сатове

20

37

Отац се одрекао мале Наталије, мама се бори за парче хљеба, а она има само једну жељу

20

29

ФК Борац објавио комплетан финансијски извјештај

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner