За 21 пројекат у Српцу 14 милиона марака

Аутор:АТВ
Коментари:0
Скупштина општине Србац усвојила је данас План капиталних инвестиција за ову годину, којим је предвиђена реализација 21 пројекта у укупној вриједности око 14 милиона КМ.
Замјеник начелника општине Владимир Гужвић рекао је да је у оквиру плана предвиђен наставак програма стамбеног збрињавања младих брачних парова, за шта ће у првој фази до краја године бити издвојено 900.000 КМ.
Република Српска
Тришић Бабић: Награда Додику у Америци, награда је и Српској
Он је навео да је након израде главног пројекта у току припрема тендерске документације, те да влада велико интересовање младих за овај програм.
Гужвић је подсјетио да је прошле године стамбено питање ријешило 20 младих брачних парова у оквиру пилот-пројекта вриједног 1,69 милиона КМ, преноси "Срна".
Планом капиталних инвестиција више од седам милиона КМ биће уложено у путну инфраструктуру, укључујући завршетак реконструкције магистралног пута Србац–Дервента, изградњу кружне раскрснице и санацију локалних путева.
Предвиђена је и изградња вртића у Кукуљама, санација мокрих чворова у основној школи у Српцу, реконструкција Дома културе "Угљеша Којадиновић", наставак изградње објекта полицијске станице и спортског центра Фудбалског клуба "Слога", као и изградња терена са вјештачком травом.
Градови и општине
Морала да му враћа дио плате: Породиља из Зворника пријавила послодавца
Међу планираним пројектима су и изградња амбуланте породичне медицине у Гламочанима, реконструкција водоводне мреже Србац-Ножичко, унапређење јавне расвјете, санација друштвених домова и изградња постројења за сортирање комуналног отпада.
