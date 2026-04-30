Средствима кабинета предсједника Српске купљен простор за проширење вртића

Општина Петрово купила је данас простор за потребе проширења вртића за што је 100.000 КМ обезбиједио Кабинет предсједника Републике Српске.
Начелник општине Озрен Петковић подсјетио је да је новац дозначен у јуну прошле године, али да куповину нису могли раније реализовати због процедура које је спроводио продавац простора.
"Велику захвалност дугујемо предсједнику Милораду Додику и Кабинету предсједника Републике", рекао је Петковић новинарима.
Он је навео да сада крећу активности на адаптацији и опремању простора како би сви малишани предшколског узраста били смјештени у вртић, с обзиром да постојећи објекат има капацитет само за 45 малишана.
Купљени објекат био је простор локалног предузећа у ликвидацији, у Улици озренских одреда, а налази се непосредној близини постојећег вртића и има површину од 100 метара квадратних, преноси "Срна".
Вртић у Петрову дио је организационе јединице добојске Јавне предшколске установе "Мајке Југовић" који је у овој општини отворен 29. октобра 2021. године.
Кабинет предсједника Републике Српске тада је обезбиједио иницијалних 150.000 КМ за реновирање и адаптацију вртићког простора, Министарство просвјете и културе 30.000 КМ, а УНДП око 40.000 КМ.
