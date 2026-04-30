Познато када стиже нова сезона серије Кућа змаја

Дуго ишчекивана трећа сезона ХБО оригиналне серије "Кућа змаја" имаће своју премијеру 22. јуна на ХБО Макс стриминг платформи, док ће се на ХБО каналу приказивати истог дана у термину од 21 час.
Заснована на дјелу Џорџа Р. Р. Мартина “Ватра и крв”, ова епска сага одвија се двије стотине година прије догађаја описаних у “Игри пријестола”. Серија доноси дубоку и сложену причу о кући Таргарјен и разорном грађанском рату који је у историји Вестероса остао упамћен као Плес змајева.
Према најавама, нова сезона ће започети бруталном битком код Гулета. Овај сукоб представља један од кључних момената приче, јер ће на екране донијети спој масивног поморског окршаја и ватрене акције са змајевима. У центру збивања је Рејнира Таргарјен, која одлучно креће у поход на освајање Краљеве Луке, док се Емонд Таргарјен суочава са својим најтежим искушењима и потенцијалним падом.
Шоуранер серије Рајан Кондал истакао је да ће ова сезона бити продукцијски најзахтјевнија до сада.
"Трећа сезона је тачка у којој се рат заиста распламсава. Битка код Гулета је један од најкомпликованијих подухвата које смо икада снимили, јер спаја борбу на мору са незамисливом деструктивном моћи змајева. Наш циљ је био да гледаоци осјете тежину сваке одлуке коју ликови доносе у тим тренуцима", изјавио је Кондал.
Аутор књижевног предлошка и извршни продуцент Џорџ Р. Р. Мартин нагласио је да се серија у овој фази дубоко бави трагедијом породице која уништава саму себе.
"Ово није само прича о змајевима и ватри, већ о људском срцу у сукобу са самим собом. У трећој сезони видимо како Рејнира и Емонд постају фигуре које историја не памти само као ратнике, већ као трагичне хероје сопствене пропасти. Читаоци књиге ‘Ватра и крв’ знају куда ово води, али начин на који је то визуелно оживљено ће изненадити и њих”, поручио је Мартин.
Глумачка екипа треће сезоне поново окупља врхунска имена свјетске кинематографије. Гледаоци ће и даље пратити изведбе Мета Смита, Еме Д'Арси и Оливије Кук. Ту су и Стив Тусен, Рис Иванс, Фабијен Франкел, Јуан Мичел, те Том Глин-Карни. Глумачку поставку додатно су појачали Џејмс Нортон, Том Бенет, Киран Бју, Фреди Фокс, Гејл Ранкин, Томи Фланаган, Ден Фоглер и Бари Слоун.
Иза кулиса серије стоји провјерени креативни тим који предводи Рајан Кондал, уз извршне продуценте Сару Хес, Мелису Бернстин, Кевина де ла Ноја и друге. Трећа сезона састоји се од укупно осам епизода које ће бити емитоване на седмичном нивоу, а велика завршница сезоне предвиђена је за 9. август.
