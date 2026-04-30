Јавно бих им дјецу одрао: Нове стравичне поруке Звицеровог атентатора

Стефан Ђукић Мандић, један од осумњичених за шест убистава имао је језив план да ликвидира дјецу "кавчана" уколико му крену на породицу. Бар се тако закључује из Скај порука.
Подсјећамо, Ђукић Мандић је један од осумњичених у истрази која је прије неколико дана покренута против припадника такозваног шкаљарског клана због најмање шест убистава у Црној Гори и Шпанији.
Србија
Старцу чекићем смрскао главу, ребра и шаку: Откривен мотив језивог злочина
Нове поруке су наводно извучене из пресретнуте Скај комуникације која је цитирана у документима црногорског тужилаштва.
"Је..е ми се за каваче што ће ме јурити и ја ћу њих ако изађем. Јавно би им сву дјецу одрао. Опасао се калашем и оквиром и рокај!", пише у једној од пресретнутих порука, за коју тужилаштво тврди да је послао Стефан Ђукић Мандић 28. јануара 2021.
Иначе, овај убица из шкаљарског клана од 2020. налази се у притвору у Кијеву, због сумње да је у мају те године у Украјини покушао да убије вођу кавачког клана Радоја Звицера.
Друштво
Ускоро нова погодност за грађане Српске, огласио се Фонд
Како се сумња, он је Звицера сачекао у луксузном комплексу у ком је боравио са породицом и тешко га ранио. Напад на Звицера снимиле су сигурносне камере, а на снимку се види како је супруга вође кавачког клана Тамара Звицер потегла пиштољ, појурила нападаче и мужа спасила сигурне смрти.
У порукама које Ђукић Мандић шаље из затвора у Кијеву, он признаје саговорнику да је за само седам мјесеци извршио шест убистава.
"А брате у 6 комада ме има за 7 мјесеци, прича приче лудак брате, то се сними терен постави се и чим се појави диже се но ти његови су за ништа. Ја сам срцем ишао ово сад од омладине неће нико да мрдне сви оће на поруке, а кад треба да се крене нигдје нико", наводно је писао Стефан Ђукић Мандић.
У новој истрази коју је покренуло црногорско тужилаштво, он се сумњичи за ликвидације Илије Крстића из Лесковца у јуну 2019. као и ликвидације Жељка Булатовића и Марка Сјеклоће истог мјесеца.
Сцена
Ацо Пејовић проговорио о кћеркама и открио какве зетове прижељкује
Иста криминална група сумњичи се и за убиства Синише Влаховића и Далибора Павловића на Мајорци у Шпанији. Из стана ових кавчана је, према наводима тужилаштва украдено више од 400 килограма кокаина. У Скај комуникацији са осумњиченим Стефаном Мицићем, Ђукић Мандић се жали да га медији и полиција повезују са тим убиствима а да он нема никакве везе.
Ђукић Мандић: Знам ја да из прича Кикија да ме товаре. Размишљам она два што су лупала на врата од жене да нису нису душмани да не крену на породицу, шта мислиш? Да мисле да сам ја то направио и да крену на породицу? Ту је заливађен ја мислим један баш близак њима, битан момак одран ја мислим. Је.е се мени, него да знам за породицу.
Мићић: Ма ако није неки битан неће на дијете да крећу. Брате, ја мислим да тебе нико није до сад помињао у вези Шпаније, бар да сам ја чуо. Тако да ми то личи само на класично трпање. Небитна су та два.
Звицеров атентатор, међутим, према коминикацији, тражио је још информација од Мићића, за ког тужилаштво сумња да је један од извршилаца ликвидације на Мајорци.
Ђукић Мандић: Кавачи мене криве као да сам ја отео. Жени ми на врата били прије пар дана.
Мићић: Ко ти био жени, гдје?
Ђукић Мандић: Слушали шта жена прича. Она на шпијунку гледала одмах ми писала. Мени је битно било јесу ли им битна та два да ми не ударе на дијете, да мичем дијете. А је.е ми се за каваче што ће ме јурити, и ја ћу њих ако изађем.
Мићић: Али нису им битна та два да би на дијете кренули. А на дијете и жене не вјерујем да ће иком ико, јер сви имају жене и дјецу.
Ђукић Мандић: Па то, јавно би им сву дјецу одрао. Опасао се калашем и оквиром и рокај!
У Вишем суду у Подгорици, иначе, против Стефана Ђукића Мандића води се поступак и због сумње да је убио Баранина Јована Клисића и рањавање Велизара Гардашевића у новембру 2019. Оптужнидом су обухваћени и његова супруга Данијела Мандић, његова супруга, мајка и полубрат Вук Лакићевић, који је прије неколико дана по потјерници Црне Горе ухапшен у Хрватској.
Данијела Мандић је иначе неколико година била у бјекству, а предала се 2024. На једном од суђења навела да је неко вријеме била у бјекству, али не због судског поступка већ због "кавчана" и полицајаца који су радили за њих.
