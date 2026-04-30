Упаљен аларм у Хрватској: Снијег паралисао дио земље

АТВ
30.04.2026 13:35

Фото: Pexel/ Teagan Hunt
Фото: Pexel/ Teagan Hunt

Издат је наранџасти аларм због јаког невремена које је погодило Хрватску, гд‌је је понегд‌је нападао снијег од неколико центиметара и забиљежен је нагли пад температура испод нуле.

Метеоролози упозоравају на отежане услове у саобраћају и наставак нестабилног времена.

Након кишног и облачног периода, вријеме се данас разведрило у већем дијелу Хрватске, али је на Завијану јутро освануло у зимском амбијенту. Тамо је током ноћи пао снијег, а према снимцима метеоролошких камера забиљежен је сњежни покривач од око два центиметара, наводи ДХМЗ.

Због јаког ветра на снази су упозорења: за подручје Ријеке издат је наранџасти аларм, док су Книн, Сплит и Дубровник под жутим упозорењем. Бура ствара проблеме у саобраћају, па су уведена ограничења за поједине категорије возила на деловима обале, а дошло је и до обуставе више поморских линија, укључујући Призна-Жигљен, као и катамаранске линије Мали Лошињ-Црес-Ријека и Новаља-Раб-Ријека.

Температуре су ниже од уобичајених за ово доба године - у унутрашњости између 11 и 16 степени, а на Јадрану од 17 до 21 степен. За дијелове обале, посебно Ријечко подручје и Велебитски канал, на снази је и наранџасти аларм због олујне буре. Удари вјетра локално прелазе 75 километара на сат, док подно Велебита могу достићи и орканску јачину, што повећава ризик од штете, прекида саобраћаја и могућих нестанака струје, преносе хрватски медији.

У петак се очекује претежно ведро вријеме, уз пролазну облачност у унутрашњости и постепено слабљење буре, иако ће на Јадрану повремено и даље бити јаких удара ветра. Јутарње температуре биће неуобичајено ниске - од -1 до 4 степена у континенталним крајевима, уз слаб мраз, док ће на обали бити између 8 и 12 степени. Дневне температуре кретаће се од 16 до 22 степена.

Током викенда очекује се стабилније и топлије вријеме, са температурама које би могле достићи и до 25 степени. Топлији период наставиће се и почетком сљедеће нед‌јеље, док се нова промјена времена очекује средином нед‌јеље.

Према прогнози Државног хидрометеоролошког завода, пред грађанима је период смјене сунца, хладних јутара и повременог јаког вјетра, што може утицати на свакодневне активности и саобраћај, преноси Мондо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

