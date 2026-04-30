Свађе Сједињених Америчких Држава са остатком свијета завршиће се победом Русије, оцијенио је замјеник председника Савјет безбједности Русије Дмитриј Медведев, говорећи на маратону Знање.
"Кратко? Побједом Русије", одговорио је на одговарајуће питање.
По његовим ријечима, Русија има своје интересе и треба да се бави искључиво својим пословима, развојем и помоћи грађанима.
Трамп ће вјероватно бити номинован за Нобелову награду за мир
"Заправо је прилично занимљиво посматрати како се развијају односи између Сједињених Америчких Држава и Европе: и није ствар у томе коме смо наклоњени", истакао је он.
