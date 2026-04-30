Медведев: Све ће се завршити побједом Русије

АТВ
30.04.2026 13:23

Дмитриј Медведев
Фото: Tanjug/Oleg Molchanov, Sputnik Pool Photo via AP

Свађе Сједињених Америчких Држава са остатком свијета завршиће се победом Русије, оцијенио је замјеник председника Савјет безбједности Русије Дмитриј Медведев, говорећи на маратону Знање.

"Кратко? Побједом Русије", одговорио је на одговарајуће питање.

По његовим ријечима, Русија има своје интересе и треба да се бави искључиво својим пословима, развојем и помоћи грађанима.

"Заправо је прилично занимљиво посматрати како се развијају односи између Сједињених Америчких Држава и Европе: и није ствар у томе коме смо наклоњени", истакао је он.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

