Трамп ће вјероватно бити номинован за Нобелову награду за мир

30.04.2026 12:25

Предсједник САД-а Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Укупно 287 кандидата биће разматрано за Нобелову награду за мир за ову годину, а међу номинованима ће се вјероватно наћи и амерички предсједник Доналд Трамп, изјавио је секретар Нобеловог комитета Кристијан Берг Харпвикен.

"Од овогодишњих номинација, 208 су појединци а 79 организације. Било је много нових номинација у поређењу са прошлом годином", рекао је он.

Харпвикен је напоменуо да се идентитет номинованих за Нобелову награду за мир не објављује прије самог избора већ 50 година, али да је неколико свјетских лидера рекло да су номиновали Трампа за награду за ову годину.

Он је нагласио да, упркос великом броју сукоба широм свијета и тензија међународним односима, награда остаје релевантна.

"Награда за мир је још важнија у периоду попут овог у којем живимо. Има исто толико добрих дјела, ако не и више него икад", додао је Харпвикен.

(СРНА)

