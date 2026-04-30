Популарна играчка хитно повучена са тржишта

Многи родитељи не размишљају о томе је ли играчка купљена у познатим трговинама, попут Мулер, стварно сигурна за њихову дјецу.
Често се подразумијева да су такви производи строго контролисан, па се ријетко провјеравају обавијести о повлачењу играчака с тржишта.
Ипак, такве обавијести су веома важне јер се односе на сигурност дјеце и не би их се смјело игнорисати.
Повучена је дјечја играчка Принцес Мими наруквица новчаник због опасности од гутања ситних дијелова који се могу одвојити. Производ је продаван у периоду од 8.4.2024. до 1.4.2026.
"Молимо провјерите имате ли наведени производ те одмах престаните с употребом! Поврат наведеног производа могућ је у било којој Мулер пословници. Плаћени износ бит ће Вам враћен и без припадајућег рачуна”, истичу из Мулера.
Такође, повучена је популарна дјечја играчка Стреч Горила Ван Манен 621539 због сумње на присутност азбеста у пуњењу од пијеска. Производ је продаван у периоду од од 15.02.2024 до данас.
Азбест је опасан јер се његова ситна влакна могу ослободити у зрак и лако удахнути. Када уђу у плућа, могу дугорочно узроковати тешка и трајна оштећења дишног састава те повећати ризик од озбиљних болести. Код играчака попут ове с пуњењем, проблем настаје ако се материјал распада и ствара прашину коју дијете може удахнути или прогутати, преноси Дневно.хр.
