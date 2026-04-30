Популарна играчка хитно повучена са тржишта

АТВ
30.04.2026 12:19

Многи родитељи не размишљају о томе је ли играчка купљена у познатим трговинама, попут Мулер, стварно сигурна за њихову дјецу.

Често се подразумијева да су такви производи строго контролисан, па се ријетко провјеравају обавијести о повлачењу играчака с тржишта.

Ипак, такве обавијести су веома важне јер се односе на сигурност дјеце и не би их се смјело игнорисати.

Повучена је дјечја играчка Принцес Мими наруквица новчаник због опасности од гутања ситних дијелова који се могу одвојити. Производ је продаван у периоду од 8.4.2024. до 1.4.2026.

Опасност

"Молимо провјерите имате ли наведени производ те одмах престаните с употребом! Поврат наведеног производа могућ је у било којој Мулер пословници. Плаћени износ бит ће Вам враћен и без припадајућег рачуна”, истичу из Мулера.

Такође, повучена је популарна дјечја играчка Стреч Горила Ван Манен 621539 због сумње на присутност азбеста у пуњењу од пијеска. Производ је продаван у периоду од од 15.02.2024 до данас.

суво месо

Регион

Комшију напао сувим месом, па насрнуо на полицију сатаром

Азбест је опасан јер се његова ситна влакна могу ослободити у зрак и лако удахнути. Када уђу у плућа, могу дугорочно узроковати тешка и трајна оштећења дишног састава те повећати ризик од озбиљних болести. Код играчака попут ове с пуњењем, проблем настаје ако се материјал распада и ствара прашину коју дијете може удахнути или прогутати, преноси Дневно.хр.

Прочитајте више

Суво месо у корпи на столу

Регион

Комшију напао сувим месом, па насрнуо на полицију сатаром

31 мин

2
Син Ратка Младића

Република Српска

Дарко Младић о здравственом стању генерала: Нисам још добио никакав одговор

41 мин

0
АТВ сазнаје: Одбијена жалба "Планет софта", рјешења достављена фирмама

БиХ

АТВ сазнаје: Одбијена жалба "Планет софта", рјешења достављена фирмама

48 мин

0
Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.

Република Српска

Додик честитао Међународни празник рада: Радници најважнији носилац друштва

49 мин

0

Више из рубрике

Паре

Економија

Провјерите да ли је имате код куће: Укида се ова новчаница

53 мин

0
Танкери у Ормуском мореузу

Економија

Гради се нова стратешка рута као алтернатива Ормуском мореузу

1 ч

0
Крај расипништва у Њемачкој: Стезање каиша постало свакодневица

Економија

Крај расипништва у Њемачкој: Стезање каиша постало свакодневица

2 ч

0
Нови скок цијена нафте

Економија

Нови скок цијена нафте

5 ч

0

  • Најновије

12

38

Дигитална бројила направила хаос: Грађани умјесто 30 евра добијали рачун за струју од 500 евра

12

37

Каква је разлика између бензинских и дизел пиштоља за гориво

12

33

Одлука затресла Америку: Врховни суд донио пресуду о цртању изборних мапа

12

30

Каран честитао 1. мај: Прилика је да се подсјетимо важности достојанственог рада

12

26

СИПА послала упозорење: Чувајте се лажних СМС порука!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner